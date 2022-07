Este 14 de julio se estrenó una nueva entrega de la telenovela “Tierra amarga” a través de Antena 3. Así, el público en España pudo ver qué ocurrió luego de la gran revelación sobre Sevda y la verdadera identidad de su hija. Además, fueron testigos de la gran fiesta que organizaron Demir y Züleyha y todo lo que aconteció en la vida de los protagonistas tras los sucesos del episodio anterior.

Titulada en Turquía como “Bir Zamanlar Çukurova”, la ficción también deleitó a la audiencia con el gran trabajo de sus actores, liderados por las estrellas Hilal Altınbilek, Murat Ünalmis y Furkan Palalı.

¿Te perdiste esta entrega? ¿Quieres recordar los hechos más importantes? Entonces, esta nota es para ti. En las siguientes líneas, conoce qué pasó en el capítulo del jueves 14 de julio de la telenovela turca “Tierra amarga”, emitido a través de la señal de la cadena Antena 3 en España.

¿QUÉ PASÓ EN EL NUEVO CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA”?

1. Ümit no puede olvidar a Demir

Debido a que Fikret la ha llevado al límite, ahora Ümit está muy afectada por su situación con Demir, el hombre del que está perdidamente enamorada. Así, tras hablar con ella, el sobrino de Fekeli le dice que aquel sentimiento se le pasará.

La muchacha le aclara, entonces, que aunque quiera odiar al esposo de Züleyha, piensa en todo momento en él. Para su pesar, Yaman está muy feliz con su pareja y sus hijos. Algo que, sin dudas, molesta mucho a la doctora y a Fikret.

Ümit no puede olvidar a Demir (Foto: Tims & B Productions)

2. Demir prohíbe que Ümit asista al cumpleaños de su hijo

Demir, por su parte, está organizando junto a Züleyha el cumpleaños de su pequeño Adnan. De esta manera, la joven, sin saber de la ‘aventura’ de su pareja, ha invitado a Ümit a las celebraciones de su hijo.

Al enterarse, Yaman le deja claro a la doctora que no es “amiga de la familia” y le pide que no se acerque a la reunión. El hombre sabe que tenerla en la fiesta será todo un problema, ya que la verdad podría salir a la luz.

Demir prohíbe que Ümit asista al cumpleaños de su hijo (Foto: Tims & B Productions)

3. Sevda intenta hablar con Ümit

Luego de descubrir que Ümit es su verdadera hija llamada Ayla, la mujer se dispone a hablar con ella. No obstante, la doctora no quiere verla e intenta que se retire de su casa. Pese a las súplicas y los ruegos de su mamá, ella está convencida de que nunca la buscó porque no la quería.

Totalmente dolida, la joven le pide que no se refiera a ella como Ayla, sino como Ümit. Entonces, cuando Sevda le aclara que nunca dejó de pensar en ella, la muchacha simplemente la echó de su hogar. Sin dudas, lleva mucho rencor acumulado por su madre.

Sevda intenta hablar con Ümit (Foto: Tims & B Productions)

4. La fiesta de Adnan Yaman

Finalmente, la familia Yaman celebró el cumpleaños del pequeño Adnan. Sus padres organizaron una linda fiesta, al que acudieron diversos vecinos de Çukurova. Entre estos, se encuentran Fekeli y Müjgan, quien llegó junto a su hijo Kerem Ali, hermano del homenajeado.

Durante la fiesta, Müjgan sigue pensando en Fikret. La joven sigue creyendo que él está en Alemania. ¿Descubrirá que este permanece en el pueblo planeando su venganza? Lo descubriremos en los siguientes capítulos de la telenovela.

Züleyha en la fiesta de Adnan Yaman (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN TURQUÍA?

La telenovela turca “Tierra amarga” se transmite, en vivo, a través de la señal de Antena 3. Según información oficial de la cadena, el horario de emisión es a las 5:45 p.m. Sin embargo, parte del público ha reclamado que la ficción retrasa su emisión hasta más allá de las 6:00 p.m., por lo que te recomendamos tomar precauciones al respecto.

Por otro lado, si prefieres ver la producción a través de streaming, puedes hacerlo desde la plataforma ATRESplayer Premium.