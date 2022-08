¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Sevda está desesperada por salvar a Ümit de las acciones que pueda realizar Demir, pero la doctora seguirá tras los pasos de Züleyha y Yaman, mientras que Betül sigue con sus misteriosos planes. Estas y otras cosas han sorprendido a la teleaudiencia de España durante el nuevo capítulo del drama otomano que fue emitido el jueves 18 de agosto por Antena 3.

La telenovela “Tierra amarga” es una de las producciones turcas más exitosas de todos los tiempos y actualmente es una de las más vistas en España. En ese país, cada uno de sus episodios se pueden ver a través de la señal de Antena 3.

“Bir Zamanlar Çukurova” también destaca por tener a un gran elenco de reconocidos actores entre los que se encuentran Hilal Antinbilek, Murat Ünalmış, Furkan Palalı, Melike Ipek Yalova, Kerem Alışık, entre otros.

"Tierra amarga" es una de las producciones turcas más vistas en España (Tims & B Productions)

Cabe señalar que “Tierra amarga” fue estrenada en España en julio del 2021 y desde aquella época se ha ubicado como una de las producciones más importantes.

En ese sentido, a continuación, conoce lo que sucedió en el episodio del jueves 18 de agosto de la telenovela turca “Tierra amarga”, emitido por Antena 3 en España.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL JUEVES 18 DE AGOSTO DE “TIERRA AMARGA”?

Sevda le propone a Ümit irse lejos

Sevda quiere lo mejor para Ümit y por ese motivo va a buscarla a su casa, pero no es bien recibida por su hija.

Sevda quiere acercarse a Ümit y le expresa que está muy feliz que esté embarazada, aunque le recuerda que Demir no quiere a ese bebé.

“Voy a tener a este niño, lo quiera Demir o no”, indica Ümit.

Sevda le recuerda que Demir tiene mucho poder y no ve mejor opción que huir juntas las dos para protegerla.

“Por favor, vámonos de aquí. Demir cogerá ese niño y se lo llevará o dirá que no es suyo y te dejará. Para él es muy fácil quitártelo o negarlo”, dice Sevda.

Sin embargo, su hija se niega a huir y le expresa a Sevda que Demir se divorciará de Züleyha.

Sevda le propone a Ümit irse lejos (Foto: Tims & B Productions)

Betül y Ümit se hacen amigas

En el hospital, Betül sigue con sus planes y conversa con Sermin pero la joven habla en voz alta para que las escuche Ümit.

Betül y Ümit agarran confianza y ambas se presentan, pero la recién llegada trae muchos planes entre manos que nadie conoce.

Ümit le comenta que siguió sus estudios de medicina en Alemania y Betul se gana la confianza de la doctora.

Betul y Umit se hacen amigas (Foto: Tims & B Productions)

Demir enfrenta a Fikret

Fikret y Demir se volvieron a ver las caras. Yaman llega a la fábrica y encara al sobrino de Fekeli y le reclama por buscar quedarse con sus propiedades.

“Has contratado a un abogado para que compre mis acciones, pero no te vas a llevar ni un céntimo. Eres un maldito embustero”, dice Demir exigiéndole que le devuelva las acciones.

“Estás paranoico. Ya no me importas, he renunciado a mi venganza”, sostiene Fikret.

Lütfiye llega en ese momento y evita que los dos sigan enfrentándose. La mujer también le pide a Demir que no continúe buscando a su sobrino y que no genere más problemas.

Demir va en busca de Fikret (Foto: Tims & B Productions)

Ümit interrumpe la ceremonia de Züleyha

Todo transcurría de lo más normal cuando Demir y Züleyha celebraban la ceremonia de la fundación Hünkar Yaman dedicada a la infancia y la educación.

Züleyha agradece a los presentes y recuerda que Hünkar fue como una madre para ella, pero todo se ve interrumpido cuando Ümit llega al lugar y es Betul, Sevda y Sermin quienes se dan cuenta de su presencia.

Tras ello, Demir y su esposa ven a la doctora frente a sus ojos causando el malestar en el hombre quien no sabe cómo actuar.

Zuleyha y Demir celebran la fundación Hunkar (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.