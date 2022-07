¿Qué pasó en “Tierra amarga”? La telenovela turca sigue emocionando al público con la historia de amor entre Züleyha y Demir, además de todo lo que ocurre con los habitantes de Çukurova. El drama protagonizado por Hilal Altınbilek, Ugur Günes y Murat Ünalmis se ha consolidado como uno de los más vistos en España.

En el último episodio de la producción otomana, conocida en su país de origen como “Bir Zamanlar Çukurova”, hemos sido testigos de la boda de Rashid y Fadik. Esta celebración ha traído grandes revelaciones que han puesto en peligro el futuro de los recién casados. A esto se suma la reconciliación entre Fikret y Fekeli.

El jueves 21 de julio, Antena 3 emitió un nuevo episodio de la historia de Züleyha y los habitantes de Çukurova. En las siguientes líneas te contamos todos los detalles de lo que ocurrió en la emisión de “Tierra amarga” por Antena 3.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL JUEVES 21 DE JULIO DE JULIO DE “TIERRA AMARGA”?

1. Ümit se entera de que Züleyha está embarazada

Züleyha le confiesa a Demir que cree que está esperando un bebé. La noticia del embarazo llega hasta oídos de Ümit, gracias a la indiscreción de Müjgan y de Sermin.

La doctora, celosa, decide ir hasta la casa de los Yaman y revelar su relación con Demir para hacer estallar el feliz matrimonio y hacer que el hacendado regrese con ella.

2. Züleyha tiene un grave accidente de coche

Tras enterarse que está embarazada por tercera vez, Züleyha ha decidido ir al ginecólogo para comprobar el estado de su futuro bebé. La joven iba conduciendo hacia el hospital para hacerse una revisión del embarazo cuando de pronto ha notado que algo no iba bien.

Una garrafa de aceite se ha derramado en mitad de la carretera y el coche ha empezado a derrapar. Quería frenar, pero no podía porque los frenos no funcionaban. La joven ha intentado controlar el vehículo todo lo posible, pero, al final, tuvo un terrible accidente.

3. Ümit le salva la vida a Züleyha

Justo en el lugar donde Züleyha tuvo el accidente vehicular ha pasado por esa misma carretera Ümit. Cuando la doctora se ha percatado, se ha bajado del coche y rápidamente se ha dado cuenta de quién iba dentro.

Al principio Ümit ha pensado en no ayudar a Züleyha y dejarla morir. Sin embargo, la joven no ha podido dejar sola a Züleyha ante su llamada de socorro y, con la ayuda de otros hombres que pasaban por allí, la ha llevado al hospital.

4. Fekeli culpa a Fikret del accidente de Züleyha

Sobrino y tío han vuelto a tener una tensa conversación sobre el comportamiento de Fikret. Esta vez, la charla entre sobrino y tío ha sido a causa del accidente de coche de Züleyha. Todo apunta a que Fikret ha sido el culpable y que lo ha hecho para vengarse de Demir.

Fekeli ha sido directo con su sobrino. “¿Qué has hecho?”, le ha preguntado. Al ver que su sobrino realmente no sabía nada, le ha explicado que Züleyha está muy grave en el hospital por su culpa. Fikret ha asegurado que él no ha sido, pero Fekeli no termina de creerlo: “¿Crees que sería capaz?”, dice con asombro el sobrino.

5. Züleyha y su bebé en peligro tras accidente

Toda Çukurova se ha enterado ya del accidente de Züleyha y de su operación. Sermin y su amiga han ido al hospital para tener más información sobre lo que ha ocurrido y saber si todo ha salido bien. Sevda ha acorralado a Sermin con preguntas sobre lo ocurrido. Al hombre se le ha escapado decir que Züleyha está embarazada.

Fekeli se ha quedado hablando con el médico y la policía. Estos le han contado cuál ha sido el motivo del accidente, y que la garrafa de aceite que se derramó en mitad de la carretera fue puesta ahí a propósito. Todo apunta a que Fikret podría ser el responsable ¿Será cierto?

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.