“Tierra amarga” no descansa con las tensiones entre Züleyha (Hilal Altınbilek), Fikret (Furkan Palalı) y Mehmet Kara (İbrahim Çelikkol), como se ha visto en el capítulo del jueves 29 de septiembre. El segundo no confía en el empresario recién llegado al pueblo, pero su cuñada está hipnotizada por el misterioso personaje. Mientras que Betül (İlayda Çevik) dio nuevos pasos en su plan en contra de la familia Yaman. Además, dos mujeres llegaron a Çukurova para hablar con Demir. Estas fueron las claves del reciente episodio de la telenovela turca.

La protagonista de la serie otomana no pasa por un momento tranquilo. Demir sigue desaparecido y Fekeli murió de un aparente paro cardiaco, la mentira que se inventaron los hombres de Abdülkadir para cubrir el asesinato. Ahora, la mujer siente que tiene a un Fikret muy paternalista encima.

El sobrino de Ali Rahmet, sin embargo, no cede ni un poco con Kara. Sospecha de que se trata de un sujeto que quiere quedarse con la compañía familiar y que está utilizando a Züleyha para lograr apoderarse de la fortuna acumulada por Demir, quien coincidentemente se encuentra no habido.

La situación en el nuevo capítulo de “Tierra amarga” se salió de control, con más gritos y peleas entre sus protagonistas. Aquí te contamos lo más importante que se vio en la emisión de la novela en la señal del canal de televisión Antena 3 de España.

Fikret en una escena de "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN “TIERRA AMARGA” EL JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE?

Ante las constantes peleas entre Friket y Mehmet Kara, Züleyha le gritó al primero que la dejara en paz, que ella podía cuidarse sola y que no necesitaba que se metiera en su vida. Su cuñado le expresó sus preocupaciones y sospechas sobre Kara, pero la protagonista insistió en que no necesita de su protección y que no tiene ningún derecho en hacerlo.

En tanto, dos mujeres llegaron a Çukurova para buscar a Demir. Una de ellas pidió hablar con el hacendado en la mansión. Lütfiye le informó que estaba desaparecido pero que estaba su esposa, Züleyha, si quería comunicarle algo importante. La desconocida se sorprendió de que el empresario esté casado y se negó a verla, porque el asunto era entre Demir y ella.

Luego se supo que la mujer le contó a su hija, Selma, de la situación de Demir: que estaba preso, se fugó y ahora se encuentra no habido. Las mujeres, de esta manera, empezaron a planear sus próximos pasos para chantajear a Züleyha en los siguientes capítulos.

Finalmente, Betül no se detuvo en sus intenciones de quedarse con la empresa y mantuvo su acercamiento con Friket. A pesar de que sabe que son primos lejanos, la mujer acordó una cita con el sobrino de Fekeli, para verse por la noche, aprovechando la pelea que el hombre tuvo con Züleyha.

Züleyha perdiendo el control en la serie otomana (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER LA TELENOVELA “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

“Tierra amarga” se transmite en España a través de Antena 3. Su horario de emisión es de lunes a viernes, a partir de las 17:45 horas, de acuerdo a la programación oficial del canal de televisión.

Además, todos los episodios de la famosa producción pueden verse a través de la plataforma de streaming Atresplayer Premium. Solo debes contar con una suscripción y podrás acceder al material especial de la telenovela.