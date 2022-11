Más emocionante que nunca. Así es cada capítulo de la cuarta temporada de “Tierra amarga” que Antena 3 transmite de lunes a viernes en España. Los personajes de Hilal Antinbilek, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol, Ilayda Çevik, son los protagonistas de la trama en la recta final de la telenovela turca.

Los últimos episodios de “Tierra amarga”, la vida de Züleyha se ha complicado demasiado. A raíz de la muerte de su marido Demir, se ha tenido que ocupar de la empresa, mientras lidia con sus enemigos, que ahora se sumó a la lista el hermano menor del peligroso Abdülkadir, Vahap Keskin, que ha llegado a Çukurova para hacer de las suyas.

Pero la protagonista no tenía cabeza para otra que no sea encontrar a su hijo. Adnan desapareció sin dejar rastro por un descuido de Sermin. Cuando ya no podía más con sus nervios, el pequeño apareció. Afortunadamente, Mehmet lo encontró al pequeño. ¿Esto los habrá unido más? ¿Qué pasará ahora entre ellos? Lo qué si es cierto es que esta situación no le ha caído bien al sobrino de Fekeli. De hecho, Fikret y el nuevo pretendiente de Züleyha se pelean.

Fikret y el nuevo pretendiente de Züleyha, Mehmet, se pelean ¿por ella? (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL JUEVES 2 DE NOVIEMBRE DE “TIERRA AMARGA”?

La verdad sobre la noche juntos de Betül con Fikret

Betül estaba desesperada por acercarse de nuevo a Fikret, pues veía que la fortuna de los Yaman se alejaba luego que Züleyha le quitara mucho poder de la empresa. Por ello, la joven orquestó una farsa emboscada a Hakan Gümüşoğlu para intentar pasar el mayor tiempo posible con el sobrino de Fekeli.

La joven logró pasar una noche junto a él, aunque entre ellos no pasó nada. Sin embargo, un altercado en el hotel hizo que la prensa llegara y registrara el momento. En las fotos salen juntos y ahora que se han publicado en el periódico, todos piensan que ella y Fikret tienen un romance clandesitno.

Sin embargo, la verdad de lo sucedido no es lo que vivió Fikret. La hija de Sermin estuvo detrás de lo que pasó en el hotel, pues contrató a actores para que fingieran ser los que crearon el altercado. Ahora se ha tenido que reunir con ellos para pagarles y asegurar que no hablen de lo que sucedió ni la mencionen porque si no se las verán con ella.

Se decubre la verdad Betül: armó todo el escándalo en el hotel para atrapar a Fikret (Foto: Tims & B Productions)

Lütfiye le pide a Fikret que se case con Betül

Todo Çukurova se ha enterado lo de Fikret y Betül. Todos piensan que pasaron la noche y ahora la joven finge que siente que su honra se ha perdido. La pobre Lütfiye está teniendo que lidiar con todas las críticas de las mujeres del pueblo, por lo que va con su sobrino y le entrega el anillo de compromiso que le dio su marido.

Fikret no entiendo nada. Lütfiye solo quiere que si tienen una relación, que le ponga nombre. La mujer le pide que no destruya su reputación ya que un Fekeli no es así. Su tía quiere que se case con Betül. ¿Qué va a hacer el joven ahora? ¿Le pedirá matrimonio?

La llamada anónima sobre Abdülkadir

Desde que Vahap llegó al pueblo no ha dejado en paz a un pobre trabajador del taller. Cansado de sus maltratos, el chico llama a la mansión Yaman, y le revela a Lütfiye que Fekeli no murió de un infarto, sino que fue asesinado. La mujer se queda en shock. Sus peores sospechas eran ciertas: a su mejor amigo le inyectaron una droga y lo abandonaron en su auto.

Lütfiye recibe una llamada anónima donde le confiesan que Abdülkadir asesinó a Fekeli (Foto: Tims & B Productions)

El joven revela también que fue Abdülkadir quien mató a Fekeli y le deja claro que fue el de autos Keskin. Sin embargo, cuando estaba por revelarle que él era socio de Hakan Gümüşoğlu, Vahap llega por detrás y le inyecta un líquido. ¿Lo mató? ¿Qué hará la tía de Fikret con la información?

Mehmet, Züleyha y una nueva cita romántica

La relación entre Züleyha y Mehmet avanza a pasos agigantados. Desde que el joven le confesó su amor y le robó un beso, la protagonista ha vuelto a sonreír. Ambos pasan mucho tiempo juntos, y él tiene todo tipo de detalles con ella. Luego de encontrar a su hijo, Mehmet le invita a cenar.

El joven le prepara una cena romántica y Züleyha está encantada con la sorpresa. Lo cierto es que son muy cómplices el uno con el otro.