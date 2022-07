¿Qué paso en “Tierra amarga”? La exitosa producción turca inició la semana con un impactante episodio y cada vez sorprende más al público. Y es que la rivalidad entre Demir y Fikret ha llegado a un límite que nadie se lo esperaba, ni siquiera su tío Fekeli quien se verá muy afectado por las ideas y planes de su sobrino. Conoce todo lo que ocurrió este lunes 4 de julio por Antena 3.

Con la participación de Hilal Antinbilek, Murat Ünalmis y Furkan Palali, entre otros, la telenovela turca, estrenada originalmente como “Bir Zamanlar Çukurova” se ha ubicado como una de las producciones más importantes en España.

Precisamente, en este país diariamente los fans esperan con muchas ansias los nuevos episodios de “Tierra amarga” los cuales se pueden ver a través de la señal de Antena 3.

La actriz Hilal Altınbilek interpreta a Züleyha, la protagonista de "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

En el último episodio se pudo ver que Demir viaja a Estambul en busca de mayor información sobre su padre, pero se dará con la sorpresa que una mujer le cuenta que una joven, que no puede ser más que Züleyha, también tocó su puerta pidiendo los mismos datos.

Por este motivo, Demir se siente defraudado y engañado por Züleyha por haberle ocultado el secreto. Todo esto enfureció al hombre quien fue en busca de su esposa para arreglar cuentas.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL 4 DE JULIO EN “TIERRA AMARGA”?

Lütfiye consuela a Fikret

Luego de la gran pelea que sostuvo con Demir el vengativo Fikret se reúne con Lütfiye y luego de compartir algunas frases el joven le pregunta a su tía si está preocupado por él.

También le asegura que la considera como su segunda madre, pues, solo la tiene a ella. “Yo no puedo soportar ver una sola lágrima en tus ojos”, le dice Lütfiye.

Fikret ha vivido muchos momentos tristes y varios disgutos como cuando se enfadó con Mügjan y luego la pelea que tuvo con Demir. Tras ello, el joven y su tía empiezan a recordar los momentos que pasaron juntos con la mamá de Fikret.

“Bueno, ya se terminó toda esa ira y odio que llevas dentro se acabó”, le dice Lütfiy a Fikret quien no esconde sus lágrimas y se recuesta sobre las piernas de su tía.

Fikret conversa muy contento con su tía Lütfiye en "Tiera amarga” (Foto: Tims & B Productions)

Demir molesto por la carta de Fikret

Durante el desayuno Demir se molesta al leer una carta que ha publicado Fikret donde asegura que es el hijo de Adnan Yaman y también comenta lo mal que se lleva con Demir.

En ese momento su esposa trata de calmarlo pero sin conseguirlo. “¿Cómo quieres que me calme, Züleyha?. ¿Ahora tengo que soportar lo que hace ese imbécil?”, dice el hombre.

Demir sale de la casa con rumbo desconocido pero Züleyha y Sevda lo detienen pidiéndole que no haga ninguna locura.

Demir también le dice a su esposa que no hará nada que ponga en peligro sus vidas y la de sus hijos.

El llanto de Züleyha

Demir está muy enfurecido con Züleyha porque no le contó la verdad sobre Adnan Yaman. Al llegar a su casa habló con su esposa y le pidió saber por qué ocultó toda esa información. Sin embargo, la conversación se dio en un ambiente muy tenso.

Durante la discusión Demir le pregunta a Züleyha por qué también ocultó que Fikret era quien escribía las cartas que llegaban hasta sus manos. Pero la joven le indica que no quería que las cosas empeoraran.

Tras la discusión Demir le pide disculpas a Züleyha comprendiendo que su esposa buscaba protegerlo.

Demir y Züleyha se reconcilian

Horas después la pareja se reconcilia y estando en su habitación Demir le confiesa que todavía no se acostumbra a que ella se preocupe por él.

Züleyha le confiesa que lo ha perdonado. “¿Es verdad que me amas tanto?”, dice Demir.

La joven le responde afirmativamente. “Te quiero, te amo Demir y me aterra pensar que pueda pasarte algo malo a ti o a los niños”, confesó Züleyha.

Fekeli sufre un infarto

La situación de Fikret viene preocupando mucho a Fekeli. Tras llegar a la casa de su sobrino encontrará a Lütfiye. La mujer lo ve muy preocupado, cansado y débil.

Lütfiye le contó a Fekeli que siguió a Fikret hasta ese lugar y que al verlo le dijo que era un lugar donde llegaba a relajarse. Tras ello, encontrarán grandes sorpresas que ocultaba su sobrino.

Ven los carteles y notas en los periódicos referidos a la venganza que planeaba contra Demir. Sin embargo, lo peor será descubierto por Fekeli quien recoge un periódico de un bote de basura donde encuentra los explosivos que trató de usar contra Yaman.

Esto le causo gran descompensación a Fekeli quien es apoyado por Lütfiye.

“Fikret te he dado todo mi cariño, te has convertido en un hijo para mi.¿Cómo has podido hacer algo así?. Yo no entiendo cómo has sido capaz, cómo no has pensado en la vida de la gente?”, dice Fekeli.

Tras ello, el hombre sufre un infarto y cae al suelo ante la desesperación de Lütfiye.

Fekeli sufre un infarto (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas. Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.