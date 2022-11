La cuarta y última temporada de “Tierra amarga” continúa generando reacciones a la audiencia de Antena 3 con su trama más emocionante que nunca. Las intrigas y las sorpresas son el pan de cada día en esta historia que verá a Züleyha, su protagonista, luchar por su vida. ¿Qué pasó en el capítulo del martes 15 de noviembre? A continuación, lo que debes saber.

Cabe mencionar que en el capítulo anterior de “Tierra amarga”, Fikret y Betül se comprometieron a pesar de que él sigue enamorado de Züleyha. Sin embargo, siguiendo los consejos de Lütfiye, el joven entendió que debía dar un paso al costado y no entrometerse en la vida sentimental de la protagonista. A la pedida de mano asistieron las personas más importantes de Çukurova.

Por otro lado, después de que Hakan rompiera su sociedad con Abdülkadir y le exigiera que dejara el pueblo primero por dinero y después para no contar lo que hizo en el Líbano, Vahap se volvió a meter a la mansión Yaman para robar, pero fue sorprendido por Gaffur. El enfrentamiento dejó al último con una herida en la pierna por apuñalamiento.

Vahap se volvió a meter a la mansión Yaman para robar (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL MARTES EN “TIERRA AMARGA”?

Fikret toma una drástica decisión

Fikret está muy enamorado de Züleyha, pero es un amor no correspondido. Por eso decidió seguir con su vida, pero, pese a todas las ayudas que ha recibido, no consigue olvidarse de ella. Por otro lado, está también su forzado compromiso con Betül, ya que prácticamente toda Çukurova ha hecho presión para que se casen. Por todo esto le está costando mucho asimilar su nuevo destino.

Lütfiye le recomendó que se fuera lejos de Çukurova a Estambul tras la boda, ya que así sería la única forma de ser feliz. Con Züleyha cerca no podría superarlo. Aunque al comienzo se negó, parece haber aceptado las recomendaciones de su tía. ¿Está haciendo lo correcto? ¿Cómo reaccionará a esto Betül? ¿Y Züleyha? ¿Qué hará Fikret cuando se entere lo que pasó con lla mujer de su hermano?

Abdülkadir, ¿dejará en paz a Mehmet y Züleyha?

Desde que Hakan rompió su relación con los hermanos Keskin está mejor que nunca. El joven le pidió a Abdülkadir que se marchara de Çukurova, y le ofreció mucho dinero para incentivarlo. En principio su socio no lo tomó muy bien, pero luego se dio cuenta que tenía razón, Vahap se había obsesionado con él y con Züleyha. Ahora Hakan ha vuelto para cerrar el trato y se despidió de él para siempre.

Hakan le pidió a Abdülkadir que se marchara de Çukurova, y le ofreció mucho dinero para incentivarlo (Foto: Tims & B Productions)

Pero Abdülkadir tenía otra cosa en mente, no se quiere mover de Çukurova, pero le ha prometido a Hakan que no se entrometerá entre él y la protagonista de la historia. No obstante, le ha dejado una amenaza y le ha dicho que Züleyha se enterará antes o después de quién eres. ¿Qué decisión tomará Hakan? ¿Le dirá la verdad a su amada? ¿Keskin los dejará tranquilos?

Abdülkadir echa a su hermano Vahap

Abdülkadir tras la pelea con Hakan obligó a su hermano a que se marchara para siempre de Çukurova, pero él no se va. Vahap está muy obsesionado con Züleyha, tanto que ha logrado meterse varias veces a la mansión Yaman. El hermano Keskin también ha intentado matar a Hakan, pero Abdülkadir le ha dicho que no pueden matarlo. ¿Se irá Vahap de una vez por todas? ¿Le hará caso?

Vahap le dispara a Züleyha

Mehmet le declaró su amor a Züleyha. Desde ahí su relación ha ido avanzando a pasos agigantados. Sin embargo, hay un problema que siempre perseguirá su relación: está basada en las mentiras. Mehmet en realidad es Hakan Gümüşoğlu, el mayor enemigo de los Yaman. No obstante, el joven quiere seguir junto a ella. En una cena romántica, le ha pedido a la protagonista casarse con él; pero luego de dar su respuesta recibe un disparo.