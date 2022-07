¿Qué pasó en “Tierra amarga”? La venganza que planeó Fikret contra Demir ha tenido a su primera víctima y es su propio tío, Fekeli, quien sufrió un paro cardíaco al enterarse del comportamiento de su sobrino. El público en España sigue muy de cerca la historia de Züleyha que este martes 5 de julio estrenó un nuevo episodio a través de Antena 3. Aquí te contamos todo lo que sucedió.

La telenovela “Tierra amarga” fue estrenada en España en julio del 2021 y desde aquella época logró convertirse en una de las producciones más exitosas de todos los tiempos.

Como parte del elenco de actores se encuentran Hilal Antinbilek, Murat Ünalmış, Furkan Palalı, Melike Ipek Yalova, Kerem Alışık, entre otros que se han convertido en los favoritos del público.

Demir se encuentra furioso luego que Fikret lo secuestrara en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Cabe indicar que en el capítulo anterior Demir y Züleyha se reconciliaron luego de una discusión por buscar la información sobre Adnan Yaman, mientras que Lütfiye vio como Fekeli se desvaneció luego de ver que Fikret planeaba usar explosivos para su venganza.

A continuación, conoce lo que pasó en el capítulo del martes 5 de julio de la telenovela turca “Tierra amarga”, emitido a través de la señal de Antena 3 en España.

¿QUÉ PASÓ EN EL NUEVO CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA”?

La carta de la mamá de Fikret

Demir aún no cree que Fikret sea su hermanastro. Así lee una carta que Züleyha le ha entregado donde se da cuenta que Adnan Yaman tuvo una aventura con la madre del joven.

Este documento lo consiguió Züleyha tras oír la conversación entre Lütfiye y Fikret donde hizo mención de la carta que dejó su madre.

Tras conocer la verdad, Demir se siente tranquilo y aliviado “Te dije que mi padre jamás se aprovecharía de una mujer”, expresa el hombre.

Züleyha le indica que también está tranquila al saber que su esposo dejará de preocuparse. “Está claro que tuvo una relación con esa mujer y que no aceptó a Fikret como hijo, pero al menos no hubo acoso, no hizo nada que fuera tan horrible”, dijo Züleyha.

Demir se siente tranquilo y señala que esa carta limpia el buen nombre de su padre.

Demir lee una carta (Foto: Tims & B Productions)

Züleyha le robó el bolso a Lütfiye

Luego que Demir le agradece a su esposa por conseguir la carta. Le pide que le diga cómo la consiguió. Züleyha con un poco de pena le confiesa que le robó el bolso a Lütfiye.

Esto sorprende a Demir. “Tuve que hacerlo porque si hubiera cogido solo una carta hubiera sospechado de mi, así que lo cogí todo”, dice Züleyha.

También le comenta que el bolso lo dejó en los jardines pero la angustia y la culpa la consumen; sin embargo, Demir se pone de su lado y la tranquiliza con un beso.

Züleyha confiesa que robó el bolso de Lütfiye (Foto: Tims & B Productions)

Müjgan culpa a Fikret

En el hospital Müjgan es la única que está junto a Fekeli quien permanece inconsciente. Fikret llega a preguntar por su tío pero la doctora le reprocha todo y le pide que se vaya de lugar.

El hombre pide ver a su tío e insiste en quedarse, pero Müjgan lo saca de la habitación.

“Tu lo provocaste, por tu culpa está en ese estado. Pienso que por eso te negabas a dejar tu resentimiento a un lado. ¿No pensabas que nadie iba a salir herido?”, dice Müjgan.

Fikret lamenta lo sucedido con Fekeli

Por otro lado, Fikret se siente culpable de lo ocurrido con su tío Fekeli quien sufrió un paro cardíaco luego de enterarse que tenía explosivos para la venganza contra Demir.

El joven se siente responsable porque su tío estuvo casi a punto de morir. Fekeli está muy decepcionado del joven pero para tratar de remediar eso decide tomar una decisión ¿Cuál será?.

Fikret lamenta lo sucedido con su tío (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas. Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.