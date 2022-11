¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Antena 3 estrenó un nuevo capítulo de la telenovela turca donde vemos más tensión entre Züleyha (Hilal Altınbilek), Mehmet (Ibrahim Çelikkol) y Fikret (Furkan Palalı), el nuevo triángulo amoroso de Çukurova.

En el episodio del lunes de “Tierra Amarga”, hemos visto cómo Mehmet y Züleyha tuvieron su primera discusión como pareja y ha sido por la pelea que el primero tuvo con Fikret. Por ello, Mehmet le insistió en su teoría de que Fikret está enamorado de ella, algo que la protagonista se niega a creer.

Por otro lado, Fikret descubrió sus verdaderos sentimientos hacia Züleyha y le contó a Çetin, quien le aconsejó que no abriera su corazón a su cuñada y que debe aceptar que es un amor no correspondido. Tras estos eventos, te contamos qué ocurrió en el capítulo de “Tierra amarga” emitido el martes 8 de noviembre por Antena 3.

Züleyha y Hakan Gümüşoglu en la telenovela turca "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA” DEL MARTES 8 DE NOVIEMBRE?

Fikret cae en la trampa de Vahap y Abdülkadir

Vahap Keskin le ha hecho creer a Fikret que había droga en los camiones Yaman. Mientras buscaba la mercancía, junto a un trabajador, Vahap consiguió grabar al sobrino de Fekeli y ahora pretende manipular las imágenes para acusarlo con Züleyha.

Vahap le ha contado todo a su hermano Abdülkadir y ambos se han celebrado que el plan salió a la perfección. De hecho, Abdülkadir ha felicitado con dinero. ¿Se vienen problemas para Fikret?

El actor Erkan Bektaş, en el papel de Abdülkadir Keskin en “Tierra amarga” (Foto: Tims & B Productions)

Züleyha y Mehmet más enamorados que nunca

Tras tener su primera pelea a causa de Fikret, Züleyha y Mehmet se reconciliaron. Ambos han salido a cenar y en sus miradas salió a relucir lo enamorados que están el uno del otro.

Mehmet le dijo a Züleyha que, si hubiese sabido que iba a ser tan feliz, habría venido antes a vivir a Çukurova. Ella, por su parte, está muy feliz de cómo se han dado las cosas entre ello.

Hilal Altınbilek como Züleyha y Ibrahim Çelikkol como Mehmet en la telenovela turca "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Betül intenta que Lütfiye deje de investigar

Abdülkadir le ha pedido a Betül que consiga que Lütfiye deje de investigar la muerte de Fekeli. Es por ello que Betül le ha insistido a su amiga que Mehmet y Abdülkadir están limpios.

Sin embargo, Lütfiye no se lo cree. La mujer insistió que ella quiere averiguar qué es lo que le pasó a su amigo, y no se va a quedar tranquila hasta que no lo descubra.

La actriz İlayda Çevik como Betül Arcan Yaman en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Fikret acusa a Mehmet con Züleyha

Fikret está convencido de que la droga que encontraron en los camiones Yaman es de Mehmet. Es por ello que acudió a la oficina Yaman y, en frente de Züleyha, acusó al hombre de ser un narcotraficante.

Züleyha en un principio no le ha creído nada, pero Fikret ha seguido desesperado pidiéndole que confiara en él.

El actor y modelo Furkan Palalı en el papel de Fikret en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.