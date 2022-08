¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Ümit es descubierta por Züleyha, mientras que Fikret se entera que Mügjan se irá muy lejos. Pero lo que ha impactado al público es la decisión de Züleyha de dejar a Demir. Estas y otras cosas han sorprendido a la teleaudiencia de España durante el nuevo capítulo del drama otomano que fue emitido el martes 9 de agosto por Antena 3.

La telenovela “Tierra amarga” ha logrado importantes niveles de sintonía en España donde todos sus episodios son emitidos a través de Antena 3.

“Bir Zamanlar Çukurova”, nombre original de la producción turca, tiene como protagonistas principales a reconocidos rostros de la actuación. Encabezando esta lista aparecen Hilal Antinbilek, Murat Ünalmış, Furkan Palalı, Melike Ipek Yalova, Kerem Alışık, entre otros.

“Tierra amarga” fue estrenada en España en julio del 2021 y desde aquella época se ha ubicado como una de las producciones más vistas. Se debe precisar que sus episodios también han sido vistos en países como Estados Unidos, México, Argentina, entre otros.

En ese sentido, a continuación, conoce lo que sucedió en el episodio del martes 9 de agosto de la telenovela turca “Tierra amarga”, emitido a través de la señal de Antena 3 en España.

Hilal Altınbilek como Züleyha en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL MARTES 9 DE AGOSTO DE “TIERRA AMARGA”?

Ümit es humillada por Demir

Ümit continúa insistiendo en reconquistar a Demir y decide ir a la oficina del hombre e ingresa sin la autorización respectiva. Ante ello, Yaman no tiene otra opción que recibirla.

La mujer le reclama por qué no acudió a rendirle cuentas, pero Demir le indica que esperaba a que ella mejorara.

“Esa era mi intención, pero no por haberme difamado, ni por haberme mandado a la cárcel. Me imagino porque has mentido, fue porque te prometí una vida juntos, te di falsas esperanzas”, dijo Demir.

El hombre le reprocha por haber estado coludida con Fikret para hacerle daño y le exige que se vaya de su oficina, no sin antes decirle que ama a su familia.

Demir humilla a Ümit (Foto: Tims & B Productions)

Fikret se entera que Mügjan se irá a Estambul

Fikret se reúne con uno de sus amigos a quien le confiesa que se siente mal de escuchar que todo el mundo habla mal de él, sobre todo, Demir.

“Me vengaré por sus falsas acusaciones”, dijo Fikret.

Su amigo le aconseja que rete a un duelo a Demir Yaman pero que todo ello solo empeorará las cosas. También le reprocha que tuvo una gran oportunidad con Mugjan con quien pudo ser feliz.

“Es muy tarde, no tendrás nada que hacer Mugjan se va de aquí. Ayer se despidió, se fue a trabajar a Estambul”, indicó el hombre.

Esto sorprende mucho a Fikret quien no puede creer tal información y sale a buscarla.

Ümit será descubierta por Züleyha

Züleyha encara a Ümit y le dice que recoja sus cosas para que se aleje pronto de la mansión. Ante ello, la doctora acepta que por su culpa Demir fue a prisión y comprende que esté molesta.

Sin embargo, Züleyha le indica que no está molesta por eso sino por seducir a Demir. “¿Pensabas que nunca lo sabría? Yo me entero de todo, soy la dueña de Cukurova”, dijo.

La mujer trata de negarlo, pero asegura que no sedujo en ningún momento a Yaman. “Amo a Demir de verdad, lo amo más de lo que puedas pensar”, señaló.

Züleyha decide irse lejos

Züleyha despide a Demir quien le invita a cenar. Todo esto ocurre ante los ojos de Sevda quien observa cómo es el romance entre la joven y Yaman.

Luego que Demir se va en su automóvil, Sevda presiente que algo le sucede a Züleyha aunque la joven niega esto.

Pero Sevda insistirá en saber la verdad y busca a Züleyha en su habitación. La mujer está empacando las cosas y le comenta a Sevda que se irá muy lejos.

“Voy a dejar a Demir, me ha engañado con Ümit, no puedo estar con un hombre que me engaña y me miente. Ellos se han burlado de mí y tú te diste cuenta”, dijo Züleyha.

Sevda trata de justificar a Demir pero no consigue su cometido y Züleyha sigue firme en su decisión de irse a Chipre.

Züleyha decide irse a Chipre (Foto: Tims & B Productions)

