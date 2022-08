¿Qué pasó en “Tierra amarga”? La telenovela turca protagonizada por Hilal Altınbilek, Ugur Günes y Murat Ünalmis estrena nuevos capitulos cada semana por la señala de Antena 3 con más revelaciones sobre Züleyha, Demir y el resto de habitantes de Çukurova.

En el último capítulo de ‘Tierra Amarga’ hemos visto que Demir está en prisión por ser el principal sospechoso de agredir a Ümit. Mientras tanto, Müjgan regresa a Çukurova tras abandonar a Fikret.

Por otro lado, Züleyha está luchando mucho por conseguir que Demir no tenga que pagar por la situación de Ümit. Para tratar de buscar una solución ha hablado con Sadi. Tras estos eventos, te contamos los hechos más importantes que se vieron en el capítulo de “Tierra amarga” emitido el miércoles 3 de agosto por Antena 3.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE “TIERRA AMARGA”?

1. Fekeli trata de abrirle los ojos a Müjgan

Müjgan acaba de volver de Estambul donde estaba quedándose con Fikret. La doctora se ha enterado de que el joven fue quien empujó a Ümit y no ha querido quedarse a su lado. Al llegar al rancho se ha encontrado con Fekeli, a quien ha pedido perdón. Él, sin embargo, no ha podido hacerlo.

Fekeli le ha reprochado a la joven que le haya hecho tanto daño llevándose a su nieto. Ella le ha explicado que solo quería ser feliz por fin y empezar de nuevo. Además, le ha vuelto a rogar a su suegro que la perdone. “Cada uno de nosotros forja su destino con sus acciones y decisiones”, le ha dicho Ali Rahmet.

2. Lütfiye llega a Estambul para investigar qué le ha ocurrido a su sobrino

Ahora que Müjgan ha vuelto a casa tras haberse enterado de lo que pasó en la casa de Ümit, Lütfiye ha decidido viajar a Estambul para investigar qué ha sido de su sobrino. Müjgan les dijo que no sabía dónde estaba, pero su tía quiere saber qué ha sido del joven.

Lütfiye ha llegado al hotel en el que se está hospedando Fikret y se ha dirigido a la habitación, pero él ya no estaba allí. “Algo ha debido ocurrirle”, ha dicho. Ahora la tía de Fikret está mucho más preocupada. Rápidamente ha vuelto a la recepción del hotel y se ha llevado una sorpresa: Züleyha está ahí.

3. Fikret le confiesa a Lütfiye todo lo que ocurrió con Ümit

Fikret está convencido de que Demir saldrá pronto de la cárcel, pero Lütfiye le ha contado que Ümit ha declarado en su contra. El joven no lo entiende, si él no ha sido. En ese momento, ha decidido confesarle todo a su tía: nadie empujó a la doctora, ella se cayó por las escaleras.

Lütfiye ha sentido un gran alivio al saber que su sobrino no es culpable, pero no ha entendido por qué la dejó allí inconsciente y no la socorrió.

4. Secuestran a Fikret

Cuando Müjgan se enteró de que Fikret era el culpable del grave estado de Ümit, decidió huir y dejarlo a él en Estambul. El joven se dio cuenta poco después y pensó que lo mejor era irse. Ya no tenía sentido seguir allí. Pero justo cuando estaba a punto de dejar la habitación, unos hombres armados entraron y lo secuestraron.

Fikret estaba desesperado por saber quién lo había atado a una silla y lo había metido en un garaje. De pronto, ha llegado Züleyha. “He sido yo”, ha dicho. Fikret queda en shock.

5. Züleyha cara a cara con Fikret

Züleyha ha intentado hablar con Fikret para tratar de entender por qué el joven no ha enterrado el hacha de guerra cuando le dijo que quería hacerlo. Fikret le ha respondido a Züleyha: Demir tampoco cumplió con su parte. La joven no se puede creer las palabras de Fikret. Demir está en la cárcel por su culpa. Sin embargo, él ha negado haber empujado a Ümit.

Luego Fikret le cuenta a Züleyha que Demir la ha estado engañando con Ümit, pero ella no le cree. La joven piensa que además de haber metido a Demir en la cárcel, el joven quiere que lo abandone. Fikret ha seguido dándole detalles y la joven ha sacado una pistola. “Deja de difamar a Demir o te pego un tiro en la cabeza”, ha amenazado Züleyha.

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.