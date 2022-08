¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Antena 3 emitió un nuevo capítulo de la telenovela turca que tiene como protagonistas a Hilal Altınbilek y Murat Ünalmis, quienes interpretan a Züleyha y Demir, respectivamente, los personajes centrales de esta historia ambientada en la década de los ‘70.

En el episodio anterior de “Tierra Amarga”, del jueves 11 de agosto, hemos visto que el pueblo de Çukurova está conmocionado por la muerte de Müjgan. El más afectado de la situación es Fikret, quien se culpa del fallecimiento de su amada, ya que eligió la venganza por encima del amor que sentía por la joven.

Por otro lado, Sevda recibió una amenaza: alguien le envió una nota en una piedra que arrojaron por la ventana. En el escrito, le pedían dinero a la mujer a cambio de no contar que ella y Züleyha mataron a un hombre. Tras estos eventos, te contamos qué ocurrió en el capítulo de “Tierra amarga” emitido el viernes 12 de agosto por Antena 3.

La muerte de Müjgan ha conmocionado a todo de Çukurova en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL VIERNES 12 DE AGOSTO DE “TIERRA AMARGA”?

Fikret deja atrás la venganza pero Ümit insiste

Tras la muerte de Müjgan, Fikret ha pensado mucho y ha decidido dejar a atrás la ira y el rencor. Incluso, ha declinado en sus planes de venganza contra Demir. Sin embargo, Ümit está cegada y ahora más que nunca quiere acabar con la relación del hacendado y Züleyha.

“Tú y yo todavía tenemos cosas que hacer”, le ha dicho la doctora, pero Fikret está muy seguro de su decisión. Incluso ha intentado convencer a Ümit de que ella también se olvide de sus planes de venganza. “Ríndete antes de que sea demasiado tarde”, le ha advertido.

Fikret deja atrás la venganza pero Ümit insiste en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Fikret se hace cargo del hijo de Müjgan

La muerte de Müjgan ha conmocionado a todo de Çukurova. Los familiares y amigos de la doctora todavía no pueden asimilar la tragedia, pero hay una persona que sufrirá más que nadie el fallecimiento de la joven: su hijo.

Ahora que el pequeño Kerem Ali se ha quedado huérfano, Fikret ha tomado una decisión. El joven quiere ser el mejor padre para el hijo de Müjgan y le ha contado sus planes a su tío. “Te dije que la relación sanguínea no era indispensable para poder amar a alguien”, le ha respondido Fekeli.

Fikret se hace cargo del hijo de Müjgan en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Fekeli apoya la decisión de su sobrino

Fekeli ha decidido darle su apoyo a su sobrino, quien se hará cargo del pequeño Kerem Ali. El hombre le ha dado varios consejos a su sobrino para que logre criar al niño sin rencores, con compasión y amor.

Durante la conversación, Fekeli hizo una confesión: él aceptó a su sobrino sin serlo realmente, y le permitió mantener su apellido incluso cuando cometió los peores errores. Es por ello que Fikret quiere que Kerem Ali sea adoptado por Ali Rahmet, para que así él sea el heredero de toda la fortuna de Fekeli.

Fekeli apoya la decisión de su sobrino en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Ümit cruza el límite con Demir

Ümit sigue dispuesta a hacer lo que haga falta para recuperar a Demir. La joven llama al hombre ocasionando que él se moleste mucho. El marido de Züleyha está cansado de decirle a la doctora que no quiere saber nada más de ella, pero la joven insiste.

Züleyha ha escuchado los gritos de Demir desde su habitación y ha ido a ver qué pasaba. Entonces su marido le ha advertido a Ümit por el teléfono: “Si no entras en razón, acabaré contigo”, le dijo fuera de sí.

Ümit cruza el límite con Demir en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

El reencuentro de Demir y Züleyha

Züleyha sigue muy decepcionada con Demir y no quiere escuchar sus explicaciones. “¿Por qué no te has ido con ella?”, le ha preguntado Züleyha a su esposo, quien le ha respondido que él la quiere a ella.

Demir le quiere explicar a Züleyha que cometió un error y que, cuando lo hizo, los dos jóvenes eran extraños viviendo juntos. Sin embargo, ahora está enamorado y no tiene ojos para nadie más.

El reencuentro de Demir y Züleyha en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.