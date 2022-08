¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Ambientada en la década de los 70, la telenovela turca que narra la historia de Züleyha, Demir y el resto de pobladores de Çukurova se ha convertido en todo un éxito en España. El drama protagonizado por Hilal Altınbilek es el más visto de Antena 3 y en cada emisión goza de altos índices de audiencia.

En el episodio anterior de “Tierra Amarga”, del jueves 18 de agosto, Sevda le propone a Ümit irse lejos de Çukurova. La cantante quiere que su hija esté a salvo ya que Demir no quiere al bebé que está esperando. Sin embargo, la joven no hace caso a estos consejos.

Además, Fikret y Demir se volvieron a enfrentar. Yaman encara al sobrino de Fekeli y le reclama por buscar quedarse con sus propiedades. Tras estos eventos, te contamos qué ocurrió en el capítulo de “Tierra amarga” emitido el viernes 19 de agosto por Antena 3.

La actriz turca Hilal Altınbilek en el papel de Züleyha en la telenovela "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL VIERNES 19 DE AGOSTO DE “TIERRA AMARGA”?

1. Züleyha cuestiona a Fikret

Züleyha vendió el 25% de acciones de la empresa Yaman cuando se enteró que Demir le fue infiel con Ümit. Ella lo hizo cuando se marchó de Adana y pensaba que no iba a regresar. Sin embargo, regresó y ahora no sabe a quien se las vendió.

El abogado que llevó la operación ha desaparecido, por lo que no se sabe quién ha comprado las acciones. Züleyha sospecha que el comprador es Fikret por lo que ha ido a preguntarle: “Te suplico que me vendas las acciones si las tienes”, le ha dicho Züleyha. Pero Fikret le respondió que él no fue: “No me interesa nada de los Yaman”.

Züleyha cuestiona a Fikret (Foto: Tims & B Productions)

2. Betül y Ümit se hacen amigas

Betül recién ha llegado a Çukurova y ya ha presenciado todo lo que ha ocurrido entre Ümit, Demir y Züleyha. La nueva integrante de la alta sociedad quiere conocer más detalles sobre este triangulo amoroso.

Es así como Betül se hace amiga de Ümit. En el hospital, la joven recién llegada y la doctora agarran confianza y ambas se presentan, convirtiéndose así en aliadas.

Betül y Ümit se hacen amigas (Foto: Tims & B Productions)

3. Betül consuela a Ümit

Ümit escuchó la conversación entre Ümit y Demir. Luego, la joven vio que la doctora salió llorando de la fiesta por culpa del hacendado y ha querido consolarla. Betül le ha recordado que Demir tiene mucho poder y familia, por lo que debe tener cuidado.

La recién llegada le ha ofrecido su ayuda a Ümit: “Lo que necesito es una buena amiga como tú”, le ha dicho Ümit. Betül le ha planteado ser aliadas y le ha dicho que ella le ayudará a hacerle frente a Demir: “Levántate y deja de llorar”., ha dicho.

Betül consuela a Ümit (Foto: Tims & B Productions)

4. Demir no quiere saber nada del embarazo de Ümit

Durante la fiesta que se realizó en la mansión Yaman, Ümit decidió aparecer y esto molestó a Demir. Por si eso fuera poco, la joven le confesó al hacendado que está esperando un hijo suyo.

Demir ha quedado en shock con la noticia. Luego, le dijo a la joven que abortara, ya que no quería que ese niño naciera. Ümit salió llorando de allí al escuchar al empresario.

Demir no quiere saber nada del embarazo de Ümit (Foto: Tims & B Productions)

5. La mentira de Ümit

Ümit le reveló a Züleyha que estaba esperando un bebé de Demir. La joven ha dicho que tiene cuatro meses de gestación y quiere tenerlo. Sin embargo, el hacendado no piensa reconocer al bebé que supuestamente viene en camino.

Demir tienen sospechas porque sabe que Ümit está obsesionada con él. Lo cierto es que Ümit está mintiendo, ya que la joven no está embarazada. Ella está utilizando una almohada para fingir barriga y así convencer a todo el mundo.

La mentira de Ümit (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.