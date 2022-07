¿Qué pasó en “Tierra amarga”? La telenovela turca sigue emitiéndose con éxito en España por la señal de Antena 3. El drama protagonizado por Hilal Altınbilek, Ugur Günes y Murat Ünalmis sigue emocionando al público con nuevas revelaciones y sorpresas sobre Züleyha, Demir y el resto de habitantes de Çukurova.

En el último episodio del drama turco, titulado originalmente “Bir Zamanlar Çukurova”, hemos visto cómo Demir ha sido detenido. El joven estaba a punto de contarle a Züleyha toda su historia con Ümit cuando un coche de policía ha llegado a la mansión Yaman. Lo detienen por ser el principal sospechoso de agredir a la doctora, que está en coma.

Por otro lado, Fekeli ha encontrado la carta que Müjgan le escribió a escondidas de Fikret antes de irse de Çukurova. ¿Qué más ha pasado? Aquí te contamos todos los detalles de lo que ocurrió en el capítulo de “Tierra amarga” del viernes 29 de julio emitido por Antena 3.

Hilal Altınbilek en el papel de Züleyha en la telenovela "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL VIERNES 29 DE JULIO DE JULIO DE “TIERRA AMARGA”?

1. Sermin y Füsun encuentran a Ümit en estado grave

Sermin y Füsun saben que Sevda llama “Ayla” a Ümit, pero no por qué. Ellas no han descubierto aún que la cantante es la madre de la doctora, pero sospechan que hay algo escondido y han ido en busca de una respuesta.

Las mujeres han ido a casa de Ümit pero nadie respondía. Tras subir las escaleras para ver si la veían por algún sitio, Sermin se la ha encontrado a la joven inconsciente en el suelo. Aunque comprobaron que tenía pulso, Ümit se veía muy grave. Luego, llamaron a una ambulancia para que la doctora fuera atendida de urgencia.

Sermin y Füsun encuentran a Ümit en estado grave (Foto: Tims & B Productions)

2. Sevda afectada por la situación de Ümit

Sevda está en el hospital muy preocupada por el estado de salud de Ümit. La joven está ingresada después de haberse caído por las escaleras tras discutir con Fikret. Está en coma y su estado es grave.

A la cantante le ha costado mucho mantenerse serena ante esta situación. Fekeli ha ido a intentar calmarla y hablar con ella. La mujer está muy nerviosa, no puede creerse que esto le haya pasado ahora que por fin tenía a su hija con ella.

Sevda afectada por la situación de Ümit (Foto: Tims & B Productions)

3. Fekeli descubre que Müjgan y Fikret se han ido de Çukurova

Fikret y Müjgan han decidido irse juntos a vivir lejos de Çukurova. La decisión, tomada justo después de la discusión entre Fekeli y su sobrino, ha hecho muy feliz a la pareja. Eso sí, la joven no poder despedirse de su suegro.

Müjgan no podía permitirse irse lejos sin decirle nada a Fekeli, así que, a escondidas de Fikret, le ha escrito una carta. Tras descubrirla, Fekeli quedó en shock con la noticia de que Fikret y Müjgan se fueron, y que no se haya podido despedir de Karem Ali. Su nieto era su motor, quien le había devuelto la ilusión. Ali Rahmet no sabe cómo va a vivir sin él.

Fekeli descubre que Müjgan y Fikret se han ido de Çukurova (Foto: Tims & B Productions)

4. Demir es detenido por la policía

Demir estaba a punto de contarle a Züleyha toda su historia con Ümit. Cuando ya estaba a punto de contárselo, un empleado de la mansión Yaman le ha interrumpido por una visita inesperada: la policía.

La policía detiene a Demir como principal sospechoso de herir gravemente a Ümit, que está en coma en el hospital después de haberse caído por las escaleras cuando discutía con Fikret. Züleyha no daba crédito.

La policía llega a la mansión Yaman y detiene a Demir (Foto: Tims & B Productions)

5. El interrogatorio de la policía a Demir

La policía le ha hecho un primer interrogatorio a Demir. Le han dicho que hay un testigo en su contra. Se trata de una empleada de la mansión que dice que lo vio allí. Demir confiesa que estuvo en la casa, y que entró furioso, gritando.

Demir ha insistido en que él no agredió a Ümit en ningún momento, pero la policía parecía tener respuesta a todo: han encontrado sus huellas en objetos rotos. Entonces Demir ha confesado que lanzó cosas al suelo, pero en ningún momento le hizo daño a Ümit.

El interrogatorio de la policía a Demir (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.