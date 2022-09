¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Antena 3 estrenó un nuevo capítulo de la telenovela turca que es un éxito de audiencia en España. La historia de Züleyha (Hilal Altınbilek), Mehmet (Ibrahim Çelikkol) y el resto de habitantes de Çukurova tiene nuevas sorpresas y revelaciones.

En el episodio anterior de “Tierra Amarga”, del jueves 29 de septiembre, hemos visto cómo Züleyha se molestó con Fikret porque está harta de sus intromisiones en su vida privada. La mujer le dejó claro que ella puede cuidarse sola y le pidió que la deje en paz.

Por otro lado, dos misteriosas mujeres han llegado a la mansión Yaman buscando a Demir, quién esta desaparecido. Tras estos eventos, te contamos qué ocurrió en el capítulo de “Tierra amarga” emitido el viernes 30 de septiembre por Antena 3.

La actriz turca Hilal Altınbilek en el papel de Züleyha en la telenovela "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA” DEL VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE?

Betül engaña a Herkan para que firme unos papeles

Betül tiene claro que quiere quedarse con todo lo que tienen los Yaman y para ello tiene que seducir a Herkan, el contable de la empresa y mano derecha de Züleyha.

La joven se ha ganado poco a poco su confianza y ahora él se fía de ella. Betül da un paso más adelante en su plan y tratar de hacer firmar un documento al hombre.

Betül engaña a Herkan para que firme unos papeles (Foto: Tims & B Productions)

Fikret pasa la noche con Betül pero luego se arrepiente

Fikret y Betül han pasado la noche juntos. Si bien Betül está muy a gusto, lo cierto es que Fikret no lo está. De hecho, se mostró muy serio al despertar.

Aunque Betül le pidió que se quedara, Fikret decidió no hacerlo y se marchó. Al parecer, se arrepintió de lo sucedido con la joven.

Fikret pasa la noche con Betül pero luego se arrepiente (Foto: Tims & B Productions)

Abdülkadir y Hakan vuelven a discutir

Abdülkadir y Hakan llegaron a Çukurova como socios y amigos. Ambos tenían el mismo objetivo: vengarse de Fekeli y Demir. Sin embargo, su relacion cambió desde que Hakanse enteró que la muerte de Fekeli no fue un accidente, sino fue culpa de su socio.

Hakan ha ido a hablar con Abdülkadir para dejarle claro que Fekeli no se merecía morir. El hombre le ha echado en cara que eso no fue lo que acordaron. Abdülkadir le ha advertido que, si van por caminos distintos, no será algo bueno para ninguno de los dos.

Abdülkadir y Hakan vuelven a discutir (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.