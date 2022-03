Ambientada en los años 70 la telenovela “Tierra amarga” ha sido considerada por muchos como una de las producciones turcas con mayor éxito a nivel internacional. En el drama otomano se puede ver a un gran elenco de actores entre los que destacan Irmak Aydın, famosa por interpretar a Cevriye, un personaje que ha llamado la atención de la teleaudiencia.

La telenovela “Tierra amarga” (“Bir Zamanlar Çukurova”, en su idioma original) fue producida en Turquía en el 2018 por Tims & B Productions y estrenada en septiembre de ese mismo año. Durante todas sus temporadas esta producción ha sido una de las más exitosas del país.

Entre los actores principales se encuentran Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palali quienes se verán envueltos en una historia de amor y traición que ha captado la atención de público de principio a fin.

Sin embargo, la cuarta temporada de “Tierra amarga” ha traído muchas sorpresas y aparece una reconocida actriz turca que se ha ganado el cariño del público. Su nombre es Irmak Aydın quien se ha mostrado muy entusiasmada de pertenecer a la producción turca que ha sabido llegar a otros países.

Irmak Aydın es una reconocida actriz en Turquía (Foto: Irmak Aydın / Instagram)

Irmak Aydın se considera una mujer positiva y alegre por lo que es difícil que se le vea como alguien pesimista. Todo esto unido a su gran profesionalismo al momento de actuar la han convertido en una artista aclamada en el mundo de la actuación.

¿QUIÉN ES CEVRIYE EN “TIERRA AMARGA”?

La simpatía y carisma que demuestra la actriz Irmak Aydın es algo que ha caído muy bien en los fans de “Tierra amarga”.

Ella interpreta a Cevriye, un personaje que le encanta mucho a Irmak Aydın y, por ello, se preparó muy bien para encajar en ese papel pero añadirle algo que lo haga especial y finalmente lo consiguió, según contó a Sabah.

En la ficción, Cevriye es la hija de la tía Raşit. La aparición de Cevriye en “Tierra amarga” es cuando fue a visitar al socio del título de propiedad, pero se quedó en la mansión como una empleada. Además, es una cuñada para Fadik.

Debido a su característica de mujer sabia y curiosa se le hace difícil no entrometerse en varios asuntos que no son de su incumbencia.

La actriz Irmak Aydın en su papel de Cevriye (Foto: Irmak Aydın / Instagram)

A pesar de su comportamiento -en la ficción- Cevriye por momentos podría parecer un personaje que genere ciertas dudas, aunque su popularidad y reconocimiento se ha hecho muy notorio en los fans de la telenovela.

“Cevriye es inteligente y sabe cómo usar su mente. Creo que esta es la parte más impresionante. El público encontrará a Cevriye un poco repulsivo al principio. Pero con el tiempo les encantará porque Cevriye tiene una profundidad en sí misma que nadie conoce todavía”, señaló la actriz.

Es importante mencionar que en la vida real, Irmak Aydın es muy divertida y entusiasta. También recomendó al público ir conociendo a Cevriye

“Amas a algunas personas con el tiempo, Cevriye es una de ellas”, sentenció.

IRMAK AYDIN EN TIERRA AMARGA

La actriz Irmak Aydın conversó con Sabah donde reveló algunos detalles de su carrera como actriz y cómo fue llegar a la telenovela “Tierra amarga”. Si bien ha señalado que se siente contenta de pertenecer a este drama también ha sido docente.

Irmak Aydın es una licenciada en actuación y profesora de teatro. Trabajó en una institución privada durante varios años y enseñaba a niños pequeños de entre 3 y 5 años quienes eran llevados a las clases por sus padres.

Irmak Aydın (Cevriye) junto al actor Bülent Polat (Gaffur) (Foto: Irmak Aydın / Instagram)

Ella ingresó al elenco de “Tierra amarga” durante la cuarta temporada y actualmente es una de las artistas con gran popularidad debido al éxito de su personaje y de la telenovela.

“Estoy totalmente enamorada de mi profesión, soy una apasionada de mi trabajo”, indicó.

También se le consultó sobre cómo fue para ella ingresar al exitoso drama otomano.

“No, no he hecho ningún cambio radical. Acabo de ganar algo de peso. Yo no era una mujer débil de todos modos. Así que no necesitaba subir mucho de peso. Hice esto por mi propia voluntad por Cevriye, lo que vino a mi mente por completo”, señala.

Respecto a “Tierra amarga” anotó que es una gran sensación estar en un drama de época, pues, parece que está viajando en el tiempo, aunque resaltó que esta es una experiencia increíble.