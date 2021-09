El drama aumenta cada semana en “Tierra amarga”, la telenovela turca que es un éxito en España por la señal de Antena 3. El público sigue cada capítulo de la historia de amor de Yılmaz (Uğur Güneş) y Züleyha (Hilal Altınbilek), una joven pareja que debe sortear los altibajos y tragedias que se cruzan en sus caminos.

“Bir Zamanlar Çukurova”, nombre original de la serie turca, es la historia de un amor legendario que comienza en Estambul en la década de 1970 y continúa en la fértil tierra de Çukurova. La pareja de enamorados Züleyha y Yılmaz deciden ocultar sus identidades y comenzar una nueva vida, luego de que Yilmaz cometió un asesinato para proteger a su amada de una agresión sexual. Sin embargo, esto solo es el inicio de un camino lleno de sufrimiento.

La producción otomana, también conocida como “Züleyha”, fue estrenada el 4 de julio de 2021 en España y desde entonces se emite de lunes a viernes, por la señal de Antena 3, con mucho éxito. En los últimos capitulos, vemos que Züleyha está desesperada y desconsolada luego de que Demir se llevó a su hijo, esto la llevó a intentar quitarse la vida. Sin embargo, su sufrimiento al parecer no tiene cuándo acabar. ¿Cuál será el destino de la joven?

Tras intentar quitarse la vida, Züleyha es ingresada a un centro psiquiátrico (Foto: Tims & B Productions)

ZÜLEYHA ES ENCERRADA EN UN CENTRO PSIQUIÁTRICO

En los últimos capitulos de “Tierra amarga”, vemos que los protagonistas están más alejados que nunca. Züleyha, por su parte, está viviendo un verdadero infierno luego de que Demir se llevó a su hijo.

Lejos de Adnan, Züleyha está sumergida en el más profundo dolor. La joven intenta quitarse la vida porque no soporta la idea de no volver a ver a su amado hijo. Pero, al parecer, su sufrimiento no tiene cuándo acabar.

Cuando Züleyha intentó quitarse la vida en la mansión, Hünkar llegó a tiempo para evitar una tragedia. Tras lo sucedido, Gaffur se marcha a buscar a un médico para que atienda a la joven.

Afortunadamente, Hünkar y el médico lograron salvarle la vida a Züleyha. Sin embargo, ellos consideran que la joven está muy mal y que no puede hacerse cargo de su hijo en esas condiciones.

La joven está inconsciente por la medicación y es llevada a un hospital psiquiátrico (Foto: Tims & B Productions)

Es por ello que Hünkar decide meter en un centro psiquiátrico a Züleyha. Los enfermeros encierran a la joven en una habitación y la atan las manos para que no se lastime.

La matriarca de los Yaman, con la ayuda de Gaffur y de Saniye, meten a Züleyha en un coche para llevar al centro psiquiátrico. La joven está inconsciente por la medicación y no se opone.

Mientras tanto, Demir está en prisión y no sabe todo lo que está sucediendo en la mansión. ¿Qué hará Demir cuando se entere que su madre se ha llevado a su esposa?

La matriarca de los Yaman, con la ayuda de Gaffur y de Saniye, meten a Züleyha en un coche para llevar al centro psiquiátrico (Foto: Tims & B Productions)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “TIERRA AMARGA” ESTA SEMANA?

La telenovela turca “Tierra Amarga” se emitirá esta semana, del lunes 27 de septiembre al viernes 1 de octubre, por Antena 3 a las 5:45 P.M. (hora local española).