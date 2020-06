La muerte del actor Héctor Suárez ha hecho que muchos de sus colegas recuerden las veces que compartieron escenario y una de ellas ha sido Liliana Rodríguez. La hija del Puma dedicó sentidas palabras en memorias del interprete, pero también destapó la olla de grillos que existió cuando se grabó la telenovela “Tierra de pasiones".

El melodrama se estrenó en 2006 y tuvo como protagonistas a Gabriela Spanic y Saúl Lisazo. La historia de Telemundo contaba la vida de la conflictiva familia San Román y sus secretos, pero a lo largo de los capítulos levantó polémica al tratar temas controversiales como la inmigración, la orientación sexual, la drogadicción, la promiscuidad en los jóvenes e incluso el incesto.

No cabe duda que esta telenovela dio que hablar a más de uno y tras 14 años de su estreno, se ha comenzado a desvelar algunos secretos detrás de la exitosa producción de Eric Vonn.

¿QUÉ PASÓ EN TIERRA DE PASIONES?

Hace unos días, Liliana Rodríguez, quien interpretó a ‘Lulú’, la inseparable amiga de la protagonista ha contado su versión de las cosas por aquellos años.

Si bien se deshizo en elogios hacia el actor Héctor Suárez, que acaba de fallecer, Liliana no parece guardar los mejores recuerdos de su participación en esta historia ya que, según confesó en Instagram, fue una telenovela ‘difícil’ por el ambiente tan tenso que había durante sus grabaciones.

"Fue una novela difícil llena de conflictos de ego y vanidad por protagonistas y contrafiguras y alcaguatanerías de directores”, reconoció la también cantante.

La hija de El Puma, quien se hizo muy popular a raíz de su participación en la exitosa telenovela Gata salvaje (2002) donde interpretó a la alocada ‘Panchita’, aseguró que en medio de ese ambiente tan tenso Suárez le alegró los ‘largos días de grabación y cansancio acumulados’. “Siempre sonriente, de buen humor, superprofesional y excelente comediante y actor”, expresó.

Aunque no quiso revelar nombres, Liliana dejó entrever que la salida de su personaje de la historia a raíz de su inesperada muerte no fue por exigencias del guion.

“Siempre me he preguntando por qué mataron a Lulú, su muerte no tenía sentido. Nunca entendí eso”, se puede leer en uno de los comentarios que inundaron su foto.

A lo que la actriz no dudó en responder:

“Yo sí sé quién pidió su cabeza”, dando a entender así que hubo alguien dentro de la telenovela que pidió que la sacaran.

