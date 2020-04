La miniserie documental Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (“Rey Tigre: asesinato, caos y locura”) se ha convertido en uno de los programas más vistos de Netflix por su contenido que muestra las excentricidades y desvaríos de los dueños de zoológicos y felinos exóticos, pero esto también ha ocasionado que muchos televidentes rechacen la producción por que deja de lado la cuestión más importante que plantea el programa: el tráfico de vida silvestre en los Estados Unidos.

La historia muestra varios zoológicos no acreditados en Estados Unidos que tienen a varios animales en cautiverio y en su mayoría son tigres. Pero el personaje principal es Joseph Maldonado-Passage, alias “Joe Exotic”, un redneck homosexual aficionado a las drogas duras con peinado tipo ochentero que se ha casado tres veces y siempre anda armado.

La otra protagonista de esta miniserie documental es Carolina Baskin, propietaria del santuario animal Big Cat Rescue. Ella se encontraba en un gran enfrentamiento con Joseph Maldonado por el presunto maltrato que ejercía en contra de los animales que tenía bajo su cargo.

Esta dura batalla hizo que el hombre termine arrestado y condenado por múltiples cargos de maltrato animal y por conspirar para matar a la citada mujer. Sin embargo, la imagen que se da de la proclamada animalista no la deja en precisamente buen lugar, algo que la ha llevado a atacar a Netflix y a los responsables de la producción, a los que acusa de falsear la verdad.

¿QUÉ PASÓ ENTRE CAROLINA BASKIN Y NETFLIX?

El documental muestra que Carolina Baskin lucha por rescatar a los especímenes de “Joe Exotic” asegurando que están siendo maltratados, lo que motivará un cruce de amenazas y un intento de asesinato contra ella, ya que la mujer pretendía llevarse a todos los animales a Big Cat Rescue, un santuario instalado en su propiedad donde mantiene a tigres y otros animales en jaulas; el lugar es sacado adelante con la ayuda de voluntarios y cobra entrada por visitarlo.

Sin embargo, hay algo más allá de la explotación animal: según apunta en el tercer episodio, Baskin habría estado involucrada en la muerte de su marido Don Lewis, un millonario que desapareció misteriosamente en 1997, y que sería declarado legalmente muerto cinco años después. La miniserie documental ahonda en las supuestas circunstancias en torno a la desaparición de su esposo, dando espacio a rumores de que la activista se habría deshecho del cadáver utilizando una trituradora de grandes dimensiones.

Ante esta situación, Carolina ha explotado y ha dicho que se siente muy furiosa por que la producción nunca se interesó en buscar la verdad.

“La serie cuenta todo esto sin el más mínimo interés por saber la verdad y sin darme siquiera la oportunidad de refutar estas acusaciones. No les preocupaba la verdad. Sus agrias mentiras van mejor para conseguir más espectadores”, escribe en la web de su santuario, y recoge The Hollywood Reporter.

Carole Baskin se siente furiosa con la producción de Netflix

“Cuando los directores se pusieron en contacto conmigo hace cinco años, me dijeron que querían hacer una especie de versión felina de Blackfish”, narra, aludiendo al premiado documental que expuso los abusos cometidos en el parque acuático SeaWorld contra animales marinos. “Esto permitiría sacar a la luz los problemas causados por esta descontrolada cría de cachorros de grandes felinos para explotarlos, así como la horrible vida que tienen en zoos ambulantes. No tengo palabras para expresar lo decepcionante que fue ver que la serie no aborda nada de esto, sino que su único propósito era ser tan procaz y sensacionalista como fuera posible para conseguir más televidentes”.

Baskin afronta también el rumor de la trituradora. “El que teníamos en casa era uno de esos aparatos pequeñitos, de mesa, de esa clase de electrodomésticos que tienes en la encimera de tu cocina en casa”, dice, acompañando la explicación de una fotografía de dicho electrodoméstico. “Para pasar la carne primero tienes que cortarla en cubitos de una pulgada. La idea de que un cuerpo humano entero, con su esqueleto, pueda meterse por ahí es estúpida. Pero a los directores no les importó. Simplemente enseñaron una trituradora grande”.

LOS PRODUCTORES HAN RESPONDIDO A LA ACUSACIÓN

Los productores de Tiger King, Eric Goode y Rebecca Chaiklin, han salido al paso de las críticas en una entrevista para Los Angeles Times, asegurando que fueron “francos con sus personajes”.

“Con cualquier proyecto que se extiende duramente más de cinco años, las cosas evolucionan y cambian, y simplemente seguimos adelante como haría cualquier narrador de historias. Nunca pudimos saber que llegaríamos hasta donde acabamos llegando”, explica Goode.

Su compañera no solo refuerza esta idea, sino que afirma de forma tajante que Baskin sabía qué clase de documental sería: “Nos habló de su vida personal, de su infancia, de los abusos de su primer y segundo marido, de la desaparición de su expareja, Don Lewis. Sabía que esto no iba a ser Blackfish”. Además, Chaiklin acusa a Baskin de “falta de curiosidad intelectual”: “No tengo dudas de que ella no tenía ningún interés en ver animales salvajes en su hábitat”.

