CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de 2008 de Aravind Adig, “Tigre blanco” (“The White Tiger” en su idioma original) es una película de Netflix dirigida por Ramin Bahrani y protagonizada por Adarsh Gourav, Rajkummar Rao y Priyanka Chopra. Este drama narra la historia de Balram Halwai, un ambicioso conductor de una adinerada familia india que utiliza su ingenio y astucia para salir de la pobreza y convertirse en empresario.

La cinta empieza con Balram escribiendo una carta al primer ministro chino Wen Jiabao mientras visita la India. En la misiva el hombre cuenta su ascenso de la pobreza a la riqueza y su teoría sobre como la clase alta mantiene a la clase baja india atrapada en la servidumbre, como gallinas en un gallinero.

Debido a sus habilidades, cuando era niño Balram obtuvo una beca para una escuela en Delhi, incluso lo llamaron un “Tigre blanco“, alguien que viene sólo una vez en una generación, pero al poco tiempo lo obligaron a dejar sus estudios para comenzar a trabajar y ayudar a pagar las deudas de su padre, quién muere a causa de una enfermedad.

Cuando es adulto Balram decide que la mejor forma de salir de la pobreza es trabajar como conductor de una familia adinerada. Él cree que ese es solo el primer paso, por eso chantajea al conductor número uno para que renuncie y sea él quien acompañe a Ashok y Pinky a Delhi. Sin embargo, pasa mucho tiempo sirviendo a esa familia y queda atrapado en el “gallinero”.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “TIGRE BLANCO”?

Una noche, Ashok y su esposa salen a celebrar a un bar, se emborrachan y obligan a Balram a viajar en el asiento trasero mientras que Pinky conduce a toda velocidad atropellando y matando a un niño de la calle. Al día siguiente, la familia Stork persuade al chofer para que asuma la culpa, pero nadie es acusado por falta de testigos.

Al darse cuenta de que ese no es el camino para salir de la pobreza, comienza a robarle a Ashok, pero no es suficiente. Además, descubre que Ashok planea reemplazarlo mientras que su madre quiere obligarlo a casarse.

Desesperado, Balram toma una decisión: robar una bolsa de dinero en efectivo que Ashok pretender entregar como soborno a algunos parlamentarios. Mientras conduce Balram finge problemas con el auto y le pide a Ashok que salga para ayudarlo. En ese momento, lo golpea con una botella rota, lo asesina y escapa con el botín.

Finalmente, Balram escapa de la ciudad aprovechando que tiene un rostro común y a pesar de que su familia es torturada y asesinada por La cigüeña y la Mangosta, él cree que era un sacrificio necesario para escapar de la pobreza y empezar su propio negocio de taxis en Bangalore, donde soborna a las autoridades para deshacerse de su competencia.

Balram robó el dinero de Ashok y formó su empresa (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “TIGRE BLANCO”?

En una entrevista con The Wall Street Journal, el director Ramin Bahrani, habló sobre la relevancia de la historia Balram. “La gente siente que no se les presta atención, que se les deja atrás, que se les maltrata por su apariencia o de dónde vienen, o en qué clase nacieron. Y no sienten que tengan una oportunidad justa de triunfar en una sociedad que no parece estar estructurada para darles una oportunidad justa en la vida”.

Respecto a las referencias al gallinero y el tigre enjaulado de la película, en las que los animales que están atrapados en jaulas no luchan contra ellos, e incluso en el caso de los pollos, no se “levantan” contra los carniceros. Bahrani dijo a NPR: “El personaje principal siente que la clase de sirvientes en su país ha sido entrenada para comportarse de esta manera, que los pobres del mundo realmente han sido entrenados por los ricos que esa es su suerte en la vida

“Pero creo que, en cierto modo, la película dice algo más al final del viaje de este personaje, que si simplemente pones la mano en el bolsillo, descubrirás una llave. Y podría abrir una puerta y llevarte a un una nueva oportunidad, una oportunidad para alcanzar su máximo potencial como ser humano”, agregó.