Tina Turner, una de las figuras más importantes de la industria de la música, ha fallecido. El miércoles 23 de mayo del 2023, la “reina del rock and roll” partió de este mundo a los 83 años, para tristeza de todos los que alguna vez admiramos su talento y su historia.

Lo cierto es que la cantante no tuvo una vida fácil. Su turbulenta relación con Ike Turner, quien la golpeaba regularmente, la marcó notablemente e hizo que más de uno admire la valentía y fuerza con la que ella intentó dejar todo atrás.

Lamentablemente, esta celeb de Estados Unidos también tuvo que afrontar grandes pérdidas en su vida. Por ejemplo, el deceso de algunos de sus herederos y otras dificultades en su vida familiar. Por ello, en las siguientes líneas, te contamos todo lo que debes saber sobre los descendientes de la fallecida estrella.

¿CUÁNTOS HIJOS TUVO TINA TURNER?

Tina Turner tuvo 4 hijos: Craig Turner y Ronald Turner, quienes fueron sus vástagos biológicos; e Ike Turner Jr. y Michael Turner, quienes fueron adoptados.

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE TINA TURNER?

1. Craig Turner

Craig Turner nació en 1958, cuando su madre tenía 18 años de edad. Su padre era Raymond Hill, quien tocaba el saxofón en Kings of Rhythm, la banda de Ike Turner. El primogénito de la artista se alejó del centro de atención durante la mayor parte de su vida y se dedicó a los bienes raíces.

Por desgracia, se suicidó en el 2018. Tenía 59 años y su partida fue devastadora para sus seres queridos. En ese sentido, Tina reflejó su sentir en un texto que publicó desde su cuenta oficial en Twitter.

“Mi momento más triste como madre. El jueves 19 de julio de 2018, le dije mi último adiós a mi hijo, Craig Raymond Turner, cuando me reuní con familiares y amigos para esparcir sus cenizas frente a la costa de California. Tenía cincuenta y nueve años cuando murió tan trágicamente, pero siempre será mi bebé”, escribió.

La estrella de la música y su hijo Craig (Foto: Tina Turner / Instagram)

2. Ronald Turner

Ronald “Ronie” Turner fue el único hijo biológico que Tina e Ike Turner tuvieron en común. Él nació en 1960 y empezó su carrera musical como bajista en varias de las bandas de su familia. También fue actor, al participar en la película “What’s Love Got to Do with It” (1993).

Se casó con la actriz Afida Turner, quien fue la encargada de comunicar su sensible fallecimiento en el 2022. De acuerdo con TMZ, se sospecha que el deceso fue a consecuencia del distrés respiratorio, una afección caracterizada por la acumulación de líquido en los sacos de aire de los pulmones.

A través de una publicación de Instagram, su madre se mostró conmovida con la noticia: “Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi querido hijo”, redactó.

Ronnie Turner y su padre Ike (Foto: Afida Turner / Instagram)

3. Ike Turner Jr.

Ike Turner tuvo seis hijos, pero Tina solo adoptó a los dos que nacieron de su relación con Lorraine Taylor. El mayor es Ike Turner Jr., quien nació en 1958 y también trabajó en la música. En ese sentido, es el ganador de un Grammy, al producir el álbum “Risin’ With The Blues” de su padre.

En el año 2018, confesó que no mantenía una relación con su mamá: “Tina me crió desde los dos años. Es la única madre que he conocido. Pero no he hablado con ella desde Dios sabe cuándo, probablemente alrededor del año 2000. Creo que ninguno de mis hermanos ha hablado con ella en mucho tiempo tampoco”, le dijo a Dailymail.

Ike Turner Jr. ganó el Grammy al trabajar con su padre (Foto: AFP)

4. Michael Turner

Michael Turner es el menor de los hijos adoptados por Tina Turner. Nació en 1959 y es el más reservado de la familia. No se sabe mucho sobre su vida, solo que estuvo “en un hogar de convalecientes en el sur de California y necesitaba asistencia médica”, de acuerdo al testimonio de Ike Turner Jr.