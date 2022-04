Los tatuajes son, para algunas personas, una forma de representar amor por sus parejas o familias, recurriendo a esto para llevar en la piel el cariño a otras personas. Entre estos se encuentra la cantante argentina Tini Stoessel, quien recientemente imprimió su piel en honor a una persona que ama.

Si bien no es la primera vez que la intérprete de “Aquí estoy” pasa por un estudio de tatuajes, pues ya posee otros varios, como la frase “All you need is love” (Todo lo que necesitas es amor) e “Imagine” en honor a John Lennon, en esta ocasión le ha seguido los pasos a figuras como Christian Nodal o Belinda y ha basado sus sentimientos sobre tinta.

El anuncio fue hecho por la propia cantante, quien en sus redes sociales reveló la figura y los motivos que la llevaron a inmortalizar sus sentimientos.

Tini Stoessel compartió tatuaje dedicado a su padre (Foto: Tini Stoessel / Instagram)

EL NUEVO TATUAJE DE TINI STOESSEL

En su cuenta de Instagram, la exchica Disney compartió con sus seguidores un tatuaje situado en la zona del cuello con el potente mensaje: “Te amo”.

Según indicó, estas fueron las primeras palabras que su padre, Alejandro Stoessel, le dedicó tras meses de encontrarse internado en un hospital por complicaciones en su salud. En un papel, el productor le recordó a su hija lo que siente y ella no dudó en imprimirlo en su piel.

En su momento, la preocupación de la artista argentina de 25 años por la salud de su padre fue tal que se vio obligada a cancelar la mayoría de compromisos y presentaciones, para mantenerse enfocada en el cuidado y asistencia de su padre.

“Tengo que comunicarles con un dolor muy grande que mi papá está internado hace ocho días en terapia intensiva, luchando para salir adelante. Mi cabeza, cuerpo y corazón no pueden concentrarse en nada más que estar acá para él”, fue el mensaje que Tini compartió a sus fanáticos en redes sociales.

Afortunadamente para la familia, el productor musical se viene recuperando de manera satisfactoria, aunque requiere de cuidados y atención especializados para completar su mejora.