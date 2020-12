El final de la primera temporada de “Tiny Pretty Things” dejó el camino preparado para una segunda entrega de la serie de Netflix. Aunque el gigante del streaming aún no ha confirmado nada hay varias preguntas que una nueva tanda de episodios debería resolver.

Otro punto a favor de la renovación es que la novela en la que se basa la serie creada por Michael MacLennan cuenta con una secuela, es decir, la producción tienen material original suficiente para ampliar las aventuras y desventuras de este grupo de bailarines de ballet.

En una entrevista con Digital Spy, Brennan Clost (Shane) dijo: “Todavía no hemos escuchado nada sobre la segunda temporada. Depende de la respuesta de la audiencia. Tenemos muchas esperanzas. Sé que nuestro showrunner ha desarrollado un esquema de 37 páginas para la temporada, pero no nos ha dicho nada. Entonces no sabemos nada”.

“Pero hay tantas semillas plantadas en la primera temporada que creo que podrían hacer que la segunda temporada sea aún más emocionante. Incluso el hecho de que Cassie mencione que en coma, es una especie de confesionario. Todo el mundo le estaba contando sus secretos y ella podía oírlo todo”, agregó.

Los problemas entre los estudiantes de ballet todavía no terminan (Foto: Tiny Pretty Things/ Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “TINY PRETTY THINGS”?

Al final de “Tiny Pretty Things” se reveló que fue Delia quien empujó a Cassie, pero la víctima acusó a Bette para favorecer sus planes a futuro. Además, los estudiantes se unen y aparentemente derrotan a Monique Dubois.

Pero lo más impactante fue la muerte de Ramon Costa. ¿Quién fue el responsable? Más de uno tenía razones para asesinarlo, así que probablemente sea el coreógrafo quien continúe la narración de la historia en la segunda temporada.

El segundo libro de Sona Charaipotra and Dhonielle Clayton, ‘Shiny Broken Pieces’, comienza donde termina la primera entrega de la serie de Netflix, con June, Bette y Neveah (Gigi en los libros) compitiendo por un lugar en la prestigiosa American Ballet Company.

“June está empezando a verse finalmente a sí misma como una primera bailarina. Pero ser el mejor podría significar sacrificar el amor de su vida”, dice la descripción de la novela. “Bette está decidida a limpiar su nombre después de que fue suspendida y acusada de lastimar a su rival, Gigi. Y Gigi no va a dejar que Bette, o los otros bailarines que la intimidaron, queden impunes”.

¿Quién asesinó a Ramon Costa al final de "Tiny Pretty Things"? (Foto: Netflix)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “TINY PRETTY THINGS”

La segunda temporada de “Tiny Pretty Things” todavía no cuenta con tráiler oficial.

Tráiler de "Tiny Pretty Things", serie de Netflix

ACTORES Y PERSONAJES DE “TINY PRETTY THINGS 2”

Netflix aún no ha confirmado al elenco de la segunda entrega, pero estos son los actores que podrían volver:

Brennan Clost como Shane McRae

Barton Cowperthwaite como Oren Lennox

Bayardo De Murguia como Ramon Costa (Voz en off)

Damon J. Gillespie como Caleb Wick

Kylie Jefferson como Neveah Stroyer

Casimere Jollette como Elizabeth ‘Bette’ Whitlaw

Anna Maiche como Cassie Shore

Daniela Norman como June Park

Michael Hsu Rosen como Nabil Limyadi

Tory Trowbridge como Delia Whitlaw

Jess Salgueiro como Isabel Cruz

Lauren Holly como Monique Dubois

Alexandra Bokyun Chun como Maricel Park

Shaun Benson como Topher Brooks

Michelle Nolden como Katrina Whitlaw

Morgan Kelly como Alan Renfrew

¿June está involucrada en la muerte de Ramon Costa? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “TINY PRETTY THINGS”?

La segunda temporada de “Tiny Pretty Things” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming a mediados del 2022.