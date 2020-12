Basada en la novela del mismo nombre de Sona Charaipotra y Dhonielle Clayton, “Tiny Pretty Things” es una serie de Netflix que se centra en Monique, la directora de la prestigiosa academia de ballet Archer y sus estudiantes, quienes acuden a la escuela de élite de Chicago desde distintos puntos del país para conseguir destacar entre todos los bailarines.

Cuando un ataque derriba a la alumna estrella de esa selecta escuela de ballet, Neveah Stroyer, su sustituta se ve inmersa en un mundo de mentiras, traición y competencia a muerte.

La ficción creada por Michael MacLennan tiene como protagonistas a Brennan Clost como Shane, Barton Cowperthwaite como Oren Lennox, Bayardo De Murguia como Ramon Costa, Damon J. Gillespie como Caleb, Kylie Jefferson como Neveah Stroyer, Casimere Jollette como Bette Whitlaw, y Anna Maiche como Cassie Shore.

Los 10 episodios de la primera temporada de “Tiny Pretty Things” se filmaron entre el 6 de agosto y el 3 de diciembre de 2019 en Toronto, Canadá, y están disponibles en Netflix recién desde el lunes 14 de diciembre 2020, pero los usuarios de la plataforma ya pregunta por una segunda entrega.

Kylie Jefferson interpreta a Neveah Stroyer en "Tiny Pretty Things" (Foto: Netflix)

¿”TINY PRETTY THINGS” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Aunque el gigante del streaming aún no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie, por lo visto en el último capítulo es posible que la historia de Neveah continúe en una nueva temporada.

Otro punto a favor de la renovación es que la novela en la que se basa “Tiny Pretty Things” cuenta con una secuela, es decir, los creadores de la ficción tienen material original suficiente para ampliar las aventuras y desventuras de este grupo de bailarines.

El segundo libro de Clayton y Charaipotra, ‘Shiny Broken Pieces’, comienza donde termina la primera temporada de la serie de Netflix, con June, Bette y Neveah (Gigi en los libros) compitiendo por un lugar en la prestigiosa American Ballet Company.

“June está empezando a verse finalmente a sí misma como una primera bailarina. Pero ser el mejor podría significar sacrificar el amor de su vida”, dice la descripción de la novela. “La bailarina de Legacy Bette está decidida a limpiar su nombre después de que fue suspendida y acusada de lastimar a su rival, Gigi. Y Gigi no va a dejar que Bette, o los otros bailarines que la intimidaron, queden impunes”.

En una entrevista con Digital Spy, Brennan Clost (Shane) dijo: “Todavía no hemos escuchado nada sobre la segunda temporada. Depende de la respuesta de la audiencia. Tenemos muchas esperanzas. Sé que nuestro showrunner ha desarrollado un esquema de 37 páginas para la temporada, pero no nos ha dicho nada. Entonces no sabemos nada”.

“Pero hay tantas semillas plantadas en la primera temporada que creo que podrían hacer que la segunda temporada sea aún más emocionante. Incluso el hecho de que Cassie mencione que en coma, es una especie de confesionario. Todo el mundo le estaba contando sus secretos y ella podía oírlo todo”, agregó.

Brennan Clost interpreta a Shane en "Tiny Pretty Things" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “TINY PRETTY THINGS”?

Si Netflix renueva “Tiny Pretty Things” para una segunda temporada lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen a mediados del 2022.