En más de 30 años de carrera artística, Kalimba se ha convertido en uno de los artistas más populares de México y América Latina gracias a sus exitosas canciones y participaciones en recordadas telenovelas.

Y es que la carrera de Kalimba empezó a una corta edad, participando de programas como “Chiquilladas” y “Chispas de Chocolate”, hasta llegar a su papel más recordado interpretando a Martín Parra en “Carrusel de las Américas”.

Aunque probó suerte en el fútbol sin mucho éxito debido a las lesiones, no se alejó completamente de la televisión, prestando su voz para el doblaje de Gerald de “Hey, Arnold” de Nickelodeon y “Simba” de “El rey león”.

Kalimba inició su carrera artística a los dos años (Foto: Kalimba / Facebook)

Fue así como volvió a los escenarios de la mano de OV7 (Onda Vaselina), reemplazando a Daniel Vázquez, y siendo la voz principal de “Shabadabada” y “Más que amor”, dos de los más exitosos temas de la agrupación juvenil.

Sin embargo, tras la disolución del grupo en 2003, muchos no pudieron continuar con sus carreras o estas no tuvieron el éxito deseado, mientras que Kalimba decidió continuar con su música.

LOS PEORES RECUERDOS DE KALIMBA POR “TOCANDO FONDO”

En entrevista con El Heraldo de México, Kalimba confesó que el tema “Tocando fondo”, su primer éxito musical tras la separación de OV7, le trae los peores recuerdos de su carrera.

Según el cantante, los productores le indicaron que realice varios temas en balada, cuando lo que él buscaba es convertirse en artista funk.

“Cuando vino el primer disco y la disquera me dijo que íbamos a arrancar con baladas, yo me quería morir. La canción me gusta mucho, pero dijiste también que trae un mal recuerdo (Claro), el mal recuerdo es que discutí mucho y pelee mucho con la disquera porque yo no quería que me convirtieran en baladista”, comentó.

