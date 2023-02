CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Mateo Gil (“Los favoritos de Midas”), Carlota Pereda (“Cerdita”), Bàrbara Farré (“Selftape”) y Ginesta Guindal (“Élite”), “Todas las veces que nos enamoramos” (originalmente titulada Meet Cute”) es una comedia romántica de Netflix que empieza en septiembre de 2003 cuando Irene (Georgina Amorós) llega a Madrid con ganas de comerse el mundo y de convertirse en directora de cine.

Allí conocerá a sus mejores amigos y también a Julio (Franco Masini), que sería el protagonista perfecto para sus películas y también para su vida. Sin embargo, la vida siempre tiene otros planes.

Irene deja su casa en Castellón para estudiar cine en Madrid y el 11 de marzo de 2004, en un estreno conoce a Julio, un atractivo alumno de Derecho al que quiere como protagonista de su corto. Luego de una fiesta, se dirigen a su casa en el tren y cuando están a punto de besarse explota una bomba.

Irene en su primer día de clases en la serie española "Todas las veces que nos enamoramos" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “TODAS LAS VECES QUE NOS ENAMORAMOS”?

Aunque los tres personajes de “Todas las veces que nos enamoramos” sobreviven, quedan muy afectados emocionalmente por el accidente, Julio se obsesiona con saber todo sobre los otros pasajeros e Irene regresa a su pueblo con su novio. Al ver que la condición de su hija empeora, su padre contrata a sus amigos, Da y Jimena, quienes no dudan en ir a buscarla.

Irene regresa a Madrid desidia a retomar su sueños. Fernando, su novio, la acompaña y se queda una noche, pero su relación termina mal cuando Fer ve a Irene y Julio besándose en la cocina. La aspirante a cineasta trata arreglar las cosas con su novio y en el proceso lastima a Julio.

Una vez más, Irene y Julio están juntos por un momento y algo los separa. Esta rutina se repite a lo largo de los años, hasta que en marzo de 2022, están distanciados. El personaje de Franco Masini invita a la ahora directora de anuncios al estreno del corto que hizo sobre el atentado en el tren, pero ella prefiere no asistir.

Unos días después se encuentran en una cafetería y a pesar de los intentos de Julio por entablar una conversación, Irene se resiste y le reclama por robarle su idea y por otros asuntos del pasado. Cuando Da y Jimena intervienen y organizan una encuentro para que sus amigos resuelvan sus diferencias Irene anuncia que se casa en una semanas.

¿Con quién se casa Irene? Con Fernando, quien después de terminar con Irene en 2004 se volvió amigo de Jimena para estar cerca de su ex. Además, se involucró con Jimena y la embarazó. La noticia de la boda, afecta demasiado a Julio, quien está luchando con su adición a las drogas.

Julio e Irene se vuelven a separar cerca del final de la serie española "Todas las veces que nos enamoramos" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “TODAS LAS VECES QUE NOS ENAMORAMOS”?

Julio o Fernando, ¿a quién escoge Irene?

En 2022, Irene se prepara para el día de su boda, pero el regreso de Julio a su vida altera sus planes y la hace dudar de su decisión. Para ella, Fer es la constante en su vida y cree que con él tendrá una buena vida, pero no puede olvidarse de Julio, quien parece haber madurado.

Asustada por sus dudas, Irene decide adelantar su boda y no le informa a sus amigos para que no intervengan a favor de Julio. Sin embargo, eso no evita que Julio aparezca en la puerta de su casa el día de su matrimonio. ¿Qué pretende hacer? ¿Irene lo seguirá?

Aunque Julio no sabía que era el día de la boda, busca a Irene para contarle que ha recuperado un importante proyecto, pero eso no es todo, también le ofrece ser la directora de la adaptación cinematográfica de “El viento de Oriente”, el libro favorito de la cineasta.

Antes de que pueda responder, aparece Fernando y exige una explicación. Irene se queda pensativa y pensando en la mejor decisión para su futuro. La primera temporada de “Todas las veces que nos enamoramos” termina con Irene sin dar una respuesta definitiva. ¿Significa que habrá una segunda entrega? ¿Cómo reaccionarán Julio y Fernando a la decisión?