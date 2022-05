A pesar de que pasen los años, hay programas que siempre quedarán en el recuerdo de la gente, una de ellas, sin lugar a duda, es “I Love Lucy”, una serie que fue emitida durante la década de los 50, desde 1951 a 1957, convirtiéndose en la más vista en los Estados Unidos durante cuatro temporadas. Tomando como referencia a la ganadora de cinco premios Emmy, Amazon Prime Video lanzó un remake titulado “Todo por Lucy”.

Aunque muchos podrían pensar que se parecerá a la comedia original, te contamos que esta se adaptará a los tiempos actuales, pero sin que se pierda la esencia. Debido a la expectativa que ha generado, te detallamos todo lo que debes saber sobre ella.

"Todo por Lucy" es un remake de la exitosa serie de la década de los cincuenta "I Love Lucy" (Foto: Amazon Prime Video)

¿DE QUÉ TRATA “TODO POR LUCY”?

“Todo por Lucy” se centra en Lucy, una mujer enamorada que de ninguna manera quiere ceder su individualidad con su pareja Ricky, quien tiene un estilo de vida muy diferente a la de su amada.

Ellos deciden convivir antes de dar el siguiente paso, pero la muchacha no está dispuesta a que invadan su espacio y le gusta que hagan las cosas a su manera porque considera que es la correcta. Para ayudarlos a entenderse como pareja están Esteban y Federico, sus tíos.

Durante este proceso de convivencia descubrirán que “vivir en pareja puede ser difícil, molesto doloroso, pero siempre especial”, según precisa en el tráiler la plataforma de streaming por la cual es emitida.

La convivencia entre Lucy y Ricky no será nada fácil en "Todo por Lucy" (Foto: Amazon Prime Video)

TRÁILER DE “TODO POR LUCY”

En el tráiler de “Todo por Lucy” vemos que cuando Lucy y Ricky deciden compartir sus vidas, no todo será color de rosa y deberán encontrar un punto medio para salir adelante. Esteban y Federico serán testigos de todas las vivencias de esta pareja.

¿CÓMO VER “TODO POR LUCY”?

Este remake, titulado “Todo por Lucy”, llega a través de Amazon Prime Video que lanzó la serie el pasado viernes 20 de mayo de 2022. Cada semana la plataforma compartirán nuevos capítulos.

¿Cuántos capítulos tiene? En total tiene 10 episodios.

ACTORES Y PERSONAJES DE “TODO POR LUCY”

La serie “Todo por Lucy” estará protagonizada por la actriz mexicana Natalia Téllez y Daniel Tovar.

Natalia Téllez como Lucy

Natalia Téllez interpreta a la protagonista en "Todo por Lucy". Una mujer que le teme al compromiso (Foto: Amazon Prime Video)

Natalia Téllez cuenta que su personaje mantuvo su personalidad, pero en un contexto diferente. “Como mujer actual, [’I love Lucy’] resulta un contexto con el que ya no podemos o no queremos identificarnos. Creo que es la personalidad de Lucy la que hace a todo el mundo amarla, su mente es un caos, es una persona que está luchando mucho por tener un día normal en la vida y no lo logra, eso se mantiene y de ahí surge la comedia”, precisó a EFE.

Asimismo, precisó que aunque Lucy tema dar el siguiente paso como casarse y tener hijos por miedo, a lo que no teme es al amor.

Daniel Tovar como Ricky

Daniel Tovar interpreta a Ricky, el novio de la protagonista en "Todo por Lucy" (Foto: Amazon Prime Video)

Daniel Tovar comenta al mismo medio que su personaje tiene guiños del original, pero al final de todo es muy moderno.

Menciona que Ricky y Lucy aprenderán mutuamente del amor de ambos, pues quieren estar juntos, lo que conllevará a aceptarse con todas sus virtudes y defectos.

La pareja conformada por Esteban y Federico

Esteban y Federico son una pareja que se ama mucho en "Todo por Lucy" (Foto: Amazon Prime Video)

A los protagonistas se suman dos personajes: Esteban y Federico, interpretados por Andy Zuno y Daniel Haddad, respectivamente. “Son una pareja con un amor enorme que pone el contraste más importante de la sociedad de los años 50 a la sociedad de 2022″, señaló a EFE Zuno.

Mientras que Haddad señala que haber dado a un personaje gay fue todo un reto, pues no quiso caer en los estereotipos y siguió una representación adecuada.

MÁS DATOS