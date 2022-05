Tom Cruise es uno de los actores más experimentados y respetados de Hollywood, principalmente por su profesionalismo y grandes papeles que le han brindado varios premios en su carrera, incluyendo Globos de oro y People Choice.

El actor y productor estadounidense es, además, protagonista de dos franquicias muy populares: Misión imposible y Top Gun, en las cuales ha demostrado no solo su capacidad como actor, sino también una gran presencia ante las cámaras.

Por eso, no es casualidad que datos sobre el aspecto físico del actor sean buscados por sus seguidores. Sin embargo, algunos han quedado decepcionados con su estatura, pues aseguran que no encaja con la proyección en cámaras.

Tom Cruise en "Misión Imposible" (Foto: Paramount Pictures)

¿CUÁNTO MIDE TOM CRUISE?

La presencia del actor en una producción puede ser garantía de un éxito en ventas, pues solo con su nombre puede despertar el interés del público. Sin embargo, recientemente un escritor se rehusó a incorporarlo en su proyecto.

De acuerdo con Lee Child, aunque disfrutó trabajar con Tom Cruise y “tiene mucho talento, físicamente no encaja con la descripción del personaje que hago en la novela”.

Lo dicho por el escritor, quien ha trabajado con Cruise en Jack Reacher, se debe a que el actor mide 1,70 metros y pesa 68 kilos aproximadamente (5,5 pies y 150 libras).

TOM CRUISE GRABA SUS ESCENAS DE ACCIÓN

Si bien la talla del actor podría causarle inconvenientes, son su energía y agilidad, la cual lo han llevado a rechazar el uso de dobles en sus escenas, las que compensan su falta de altura.

Con el estreno de “Top Gun: Maverick” se ha reavivado el debate sobre el uso de dobles en las películas, recurso al que el protagonista, Tom Cruise, se niega.

Incluso, durante una entrevista en “The Graham Norton Show”, el protagonista de Misión Imposible reveló que su equipo de producción le pidió que no sonría cuando grababa sus escenas de acción.

“Soy un actor muy físico y me encanta hacerlas. Estudio y entreno y me tomo mucho tiempo para resolverlo todo. ¡Me he roto muchos huesos! La primera vez de cualquier truco es estresante, pero también estimulante. ¡Me han dicho varias veces durante el rodaje de una acrobacia que deje de sonreír!”, indicó.