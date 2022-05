En las películas de acción es común ver que paras las escenas de riesgo, los actores sean reemplazados por “dobles”, quienes se encargan de ejecutar determinados actos que podrían poner en peligro la integridad de alguna de las estrellas de Hollywood. Sin embargo, no todos están de acuerdo y prefieren hacer todo lo que el guion indica a su personaje; uno de ellos es Tom Cruise.

El también productor estadounidense de cine no le teme a nada y le encanta rodar las escenas que ponen en riesgo su vida. Algo que ha hecho desde hace 25 años cuando comenzó a interpretar a Ethan Hunt en “Misión Imposible” (1996), la cual tiene una saga muy vigente para los amantes de este género.

Debido a que en 2023 se estrenará “Misión imposible 7″ y en 2024 “Misión imposible 8″, son varios los que se preguntan por qué arriesga su integridad en lugar de que personal capacitado lo reemplace. El mismo actor, nacido el 3 de julio de 1962, contestó esa pregunta. ¿Qué dijo?

Tom Cruise dio sus motivos por los que jamás dejará que un doble de acción lo reemplace en una escena peligrosa (Foto: Loic Venance / AFP)

TOM CRUISE JAMÁS DEJARÁ DE REALIZAR SUS PROPIAS ESCENAS DE RIESGO

Con motivo del estreno, el 27 de mayo de 2022, de “Top Gun: Maverick”, la secuela de la película de 1986, todo el elenco se hizo presente al Festival de Cannes de 2022, Tom Cruise iba a la cabeza y se tomó unos minutos para conversar con el público y seguidores en el Teatro Debussy.

Fue aquí donde se refirió a sus escenas peligrosas en las películas que ha rodado. Aunque no dijo exactamente que nunca dejará de hacerlo o al menos hasta que su cuerpo, él respondió sutilmente.

“Nadie le preguntó a Gene Kelly: ‘¿Por qué bailas? ¿Por qué haces tus propios bailes?’”, señaló Tom Cruise, de acuerdo a una publicación de Sensacine, dando a entender que cualquier tipo personaje dentro de una producción no es más ni menos por realizar determinados actos. Para el actor, el arte de bailar se equipara a una escena de riesgo; por tanto, ambas merecen el respeto de todos.

Tom Cruise habla con otros actores a su llegada al estreno británico de la película "Top Gun: Maverick" en Londres, el 19 de mayo de 2022 (Foto: Justin Tallis / AFP)

¿CÓMO SON SUS ESCENAS DE ACCIÓN?

En una aparición en “The Graham Norton Show”, que se transmitía por The Daily Mail, Cruise contó que cuando hacía sus escenas de riesgo, no se percataba que sonreía, por lo que el equipo de producción le tuvo que indicar que no se mostrara muy entusiasmado y viviera lo que sentía su personaje en ese momento.

Él señaló que la adrenalina de estar en este tipo escenas hacía que olvide permanecer en su personaje.

“Soy un actor muy físico y me encanta hacerlas. Estudio y entreno y me tomo mucho tiempo para resolverlo todo. ¡Me he roto muchos huesos! La primera vez de cualquier truco es estresante, pero también estimulante. ¡Me han dicho varias veces durante el rodaje de una acrobacia que deje de sonreír!”, confesó.