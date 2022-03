La industria musical está de luto tras la partida de Tom Parker, uno de los integrantes de The Wanted, quien dejó de existir a los 33 años este miércoles 30 de marzo. A través de sus redes sociales, su esposa y la banda británica irlandesa dieron a conocer la lamentable noticia.

“Max, Jay, Siva, Nathan y toda la familia Wanted están devastados por la trágica y prematura pérdida de nuestro compañero de banda Tom Parker, quien falleció pacíficamente a la hora del almuerzo hoy rodeado de su familia y sus compañeros de banda (…). Era nuestro hermano, las palabras no pueden expresar la pérdida y la tristeza que sentimos. Siempre y para siempre en nuestros corazones”, escribió la boy band en su cuenta de Instagram.

En tanto su viuda señaló que está con el “corazón roto” y no puede imaginar la vida sin la “sonrisa contagiosa y enérgica presencia” del papá de sus dos hijos. “Tom era el centro de nuestro mundo”. Al mismo tiempo agradeció las muestras de amor y apoyo que le demostraron todo este tiempo al cantante, quien tenía la salud muy deteriorada.

El mensaje que escribió la viuda de Tom Parker para dar a conocer la partida de su esposo (Foto: Kelsey Hardwick / Instagram)

¿CUÁL FUE LA CAUSA DE LA MUERTE DE TOM PARKER?

Tom Parker dejó de existir a causa de un tumor cerebral inoperable, que le fue diagnosticado en octubre de 2020 cuando estaba esperando a su segundo hijo con su esposa Kelsey Hardwick, con quien ya tenía una niña. Ni bien le detectaron glioblastoma grado IV, comunicó de su estado a sus seguidores.

Pese a la gravedad de su salud, él emprendió una lucha hasta el final, sometiéndose a tratamientos de quimioterapia y radioterapia; incluso, volvió a subir, este 2022, a los escenarios junto a su banda, la cual volvió a reencontrarse después de algunos años.

“UN LIBRO SOBRE VIVIR”

Cuando a Tom Parker le diagnosticaron este cáncer agresivo, él decidió tomar las riendas de su vida y aprovecharla al máximo. Fue así que escribió un libro que tituló “Hope: My Inspirational Journey”, el cual estará disponible en julio.

“Hola, soy Tom Parker. Muchos de ustedes me conocen como una quinta parte de The Wanted, pero también soy padre, esposo e hijo, que luchan contra el cáncer cerebral. Mi libro, que se publicará en julio, no trata sobre la muerte: es un libro sobre la vida. Es un libro sobre encontrar esperanza en cualquier situación que te enfrentes y vivir tu mejor vida sin importar nada. Te mostrará cómo tener fe en la esperanza y atreverte a soñar significa que puedes continuar, contra viento y marea”, escribió el propio artista el último 21 de marzo.

¿CÓMO FUE EL REGRESO DE TOM PARKER A LOS ESCENARIOS?

Después que The Wanted realizó su último concierto como grupo en diciembre de 2014 en el Auditorio Telmex en Guadalajara, México, el 5 de septiembre de 2021 anunció oficialmente su regreso con nueva música y actuaciones con el fin de recaudar dinero para organizaciones benéficas contra el cáncer en apoyo de Tom Parker. Tres días después, el 8 de septiembre, se confirmó que su retorno era con el nuevo álbum llamado “Most Wanted: The Greatest Hits”, el cual fue lanzado el 8 de noviembre de ese mismo año.

Tras el anuncio del regreso de la boy band, durante un espectáculo en el Reino Unido el mes de febrero, Parker apareció en el escenario en silla de ruedas junto al resto de sus compañeros.

Tom Parker junto a sus compañeros de banda, que volvió a reencontrase y ofrecer conciertos (Foto: The Wanted Oficial / Instagram)

¿CÓMO SE ENTERÓ DE SU TUMOR CEREBRAL?

El cantante Tom Parker contó a la revista Ok! Magazine cómo se enteró de su terrible diagnóstico. Recordó que en julio de 2020 tuvo una convulsión, que lo llevó a ir al hospital para que le realizaran una resonancia magnética, pero lo pusieron en lista de espera. Seis semanas después, durante un viaje familiar en Noruega, sufrió otro ataque mucho más fuerte que el anterior y ahí sí pasó todos los exámenes, aunque al inicio le dijeron que saldría en cuatro horas, terminó quedándose tres días por las pruebas que le hacían.

“Un par de días después, cuando aún estábamos de vacaciones, tiraron de la cortina alrededor de mi cama y dijeron: ‘Es un tumor cerebral’. Todo lo que pude pensar fue: ‘¡Maldita sea!’. Yo estaba en shock. Es un glioblastoma en etapa cuatro y han dicho que es terminal”, contó el exintegrante de The Wanted, quien ese momento estaba solo.

El cantante paso nuevamente exámenes, pero esta vez en Londres, donde le realizaron una biopsia y determinaron que era un tumor canceroso.

Tom Parker nació en la ciudad británica de Bolton el 4 de agosto de 1988 y dejó de existir en Londres el 30 de marzo de 2022 (Foto: The Wanted Oficial / Instagram)

Cuando le confirmaron la noticia a su pareja, ella le pidió al hermano del artista que aún callaran sobre la enfermedad, pues tenía muchas esperanzas, ya que había personas a las que les pronosticaron tres meses de vida y todavía continuaban viviendo varios años. Pero igual se enteró.

“Necesito el amor y la positividad de todos. Voy a luchar contra esto. Ya estamos explorando tratamientos alternativos y analizando ensayos clínicos tanto aquí como en el extranjero, y nuestros amigos han estado investigando. Hay tantas historias de personas a las que se les dio un mal pronóstico y todavía están aquí 5, 10, incluso 15 años después. Vamos a luchar contra esto hasta el final”, señaló Tom en aquella entrevista.