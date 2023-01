En la década de los 70 tomó fuerza una variante del rock caracterizado por melodías agresivas, guitarras amplificadas y mensajes contraculturales y contestatarios. El denominado Punk tuvo entre sus exponentes a “Sex Pistols”, “The Clash”, “The Ramones” o “Television”.

Precisamente este último estuvo liderado por Tom Verlaine, cantante y compositor estadounidense que recientemente falleció a los 73 años, tal como confirmó la hija de Patti Smith, más conocida como “la madrina del punk”.

La muerte de la celeb de Estados Unidos ha marcado a varios artistas que crecieron y se vieron influenciados por su estilo de música, expresando su pesar con sentidos mensajes en sus redes sociales.

Tom Verlaine, guitarrista del grupo punk Television, falleció a los 73 años. (Foto: Foto: Marta Pérez / EFE)

¿QUIÉN FUE TOM VERLAINE?

Nacido como Thomas Miller en Nueva Jersey, Estados Unidos, fue un guitarrista y compositor cuyo aporte a la música incluye sentar las bases para la popularización del punk rock, género en el cual desarrolló toda su carrera.

La creación de “Television”

Luego de cambiar su apellido, inspirado en el poeta simbolista francés Paul Verlaine, el cantante recibiría la influencia de los Rolling Stones para unirse a Richard Meyers (conocido luego como Richard Hell) y Bully Ficca, creando “The Neon Boys”, aunque luego de unirse Richard Lloyd al trío, cambiarían el nombre a “Television”.

Mientras lanzaba sus primeros éxitos en el underground, como el disco “Marquee Moon” que hizo popular a la banda, Verlaine colaboraba con su novia Patti Smith, para quien tocó en sus dos primeros álbumes.

Carrera como solista

Lamentablemente, seis años después, la banda se desintegraría por la mala relación de Tom con Lloyd, por lo que se convirtió en solista, lanzando “Kingdon Come” en 1979 y, dos años después, lanza “Dreamtime”, que recibió tan buenas críticas de la prensa inglesa que lo llevan a instalarse en Londres.

En los siguientes años, Tom volvería para reuniones y giras esporádicas de “Television” y colaboraría una vez más con Patti Smith. En 2006, el cantante editaría su últimos lanzamientos como solista: “Songs And Other Things” y “Warm And Cool”.

Paty Smith es una de las figuras más cercanas a Tom Verlaine (Foto: thisispattismith / Instagram)

LA MUERTE DE TOM VERLAINE

La muerte del histórico cantante fue confirmada por Jesse Paris Smith, hija de Patti Smith, quien evitó revelar los detalles del fallecimiento del músico, aunque indicó que ocurrió luego de una “breve enfermedad”.

Por el momento, las causas del fallecimiento del veterano artista se mantiene en misterio, pero se espera que se revele en los próximos días.