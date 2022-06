La participación de Toni Costa en la segunda temporada de “La casa de los famosos” sigue dando de qué hablar. Aunque ha sido muy criticado en las redes sociales por hablar constantemente de su expareja Adamari López, el bailarín español sigue haciéndolo, permitiendo que todos los espectadores conozcan detalles íntimos de lo que fue su relación con la actriz puertorriqueña.

Hace semanas atrás, Toni Costa contó en el reality de Telemundo cómo se dio el primer acercamiento entre su hija y su novia Evelyn Beltrán. El también instructor de Zumba relató que la niña de 7 años y su actual pareja tuvieron una conversación por teléfono luego de que la influencer regalara a la pequeña un conejito de juguete.

Costa volvió a hablar del tema y compartió algunos detalles de lo que sucedió justo después de ese primer acercamiento entre ambas. La pequeña Alaïa ha salido en defensora de Evelyn Beltrán ante su misma mamá Adamari López. ¿Qué pasó? Aquí los detalles.

Adamari López y Toni Costa tienen una hija en común llamada Alaïa (Foto: Toni Costa/Instagram)

CUANDO ALAÏA SALIÓ EN DEFENSA DE EVELYN BELTRÁN ANTE SU MISMA MAMÁ ADAMARI LÓPEZ

De acuerdo a People en Español, el miércoles 1 de mayo, Toni Costa volvió a abrirse con sus compañeros de “La casa de los famosos” y contó que Evelyn le causó una buena impresión a su hija, hasta el punto de que la niña habló de ella en una conversación con su mamá Adamari López.

Según el bailarín español, la nana de Alaïa le contó que la pequeña mencionó a Evelyn Beltrán en una conversación con su mamá Adamari López. La menor habló muy bien de su nueva novia e incluso señaló que “es muy buena persona”.

“A la mamá una vez en una conversación en el carro, que me lo contó la nana de Alaïa, dice que estaban hablando de un tema y dijo sin más Alaïa: “Sí, pero Evelyn es buena’. Entonces la mamá decía: ‘Sí, no estamos hablando de ella, pero sí, claro’. Dice: ‘Sí, mamá, pero ¿sabes? Es que la amiga de papi es muy buena, te lo aseguro mamá, es muy buena, es muy buena persona’”, contó Costa.

“Que una niña de 7 años que ha hablado tan poco [con ella] se exprese así y lo suelte así es porque papá es muy feliz y lo percibió”, agregó el bailarín español, quien supera los 2 millones de seguidores en Instagram.

El exnovio de Adamari está convencido de que el día que su novia Evelyn Beltrán y Alaïa se conozcan en persona “van a hacer buen clic”.

Sin embargo, entiende que es un proceso que tiene que ir poco a poco. “No hay ninguna prisa, las cosas van a fluir solas”, afirmó.

“Yo realmente quería que ella supiera que había alguien por si escucha que dicen, por si yo qué sé Sandarti decía ‘Toni no se sube a una chica cuando es líder y se sube a un hombre porque a lo mejor su novia tal’; entonces ese comentario yo quería que mi hija estuviera preparada y que no fuera el cometido de la madre de explicarle nada porque no es su cometido”, finalizó.