Como bien sabemos, el español Toni Costa logró hacerse conocido tras participar en el reality “Mira quien baila” y posteriormente tener una relación con Adamari López. Fruto de este compromiso, ambos famosos tuvieron a la pequeña Alaïa, quien sigue robándose el corazón del bailarín ibérico de 39 años.

Esta vez, el experto en coreografías raíces españolas le dedicó un emotivo mensaje a su hija a modo de dedicatoria. Fue a través de Instagram que Toni Costa le realizó un peculiar homenaje a la pequeña Alaïa, evidenciando así el amor hacia su heredera.

Fue el 4 de marzo de 2015 que Toni y Adamari dieron la bienvenida a su primera y única hija, Alaïa (Foto: Toni Costa / Instagram)

Con un emotivo video de recopilación de los mejores momentos de su paternidad, el actual novio de Evelyn Beltrán dejó en claro el gran cariño que le tiene a su pequeña. ¿Te piensas perder este homenaje?

TONI COSTA: EL EMOTIVO MENSAJE A SU HIJA ALAÏA

Por medio de su feed personal de Instagram, el experto en danzas publicó un emotivo mensaje a su hija a modo de reflexión a los años de vida. De tal manera, el originario de Valencia exhibía algunos capítulos vividos junto a la heredera del clan Costa López.

“El tiempo pasa rápido pero les aseguro que cuando me dicen que aproveche que crecen muy deprisa, es verdad pero yo me he vivido cada segundo desde el día que nació y me lo he disfrutado y disfruto al máximo, he aprovechado cada segundo juntos, dándole lo mejor de mi, es verdad que algún día querrá volar sola y hacer su vida, pero hasta que ese día llega siempre estaré ahí para ella”, fue el sentido mensaje de Toni a su pequeña hija.

Asimismo, aprovechó el enunciado para recalcar la satisfacción que siente por el crecimiento de sus hijos, para luego recomendar a todos los padres que vivan los momentos junto a sus pequeños. “No hay nada como vivir el proceso de crecimiento de nuestros hijos, aprovechen todo lo que puedan porque los momentos y vivencias juntos es lo que sé que queda en el corazón de ellos y de los papás. Sean un buen ejemplo siempre, porque ellos son lo que ven en nosotros, nuestro reflejo, no juzguen a un niño por su comportamiento, cuestiónate el tuyo primero y obtendrás la respuesta”, adicionó el influencer de casi 40 años.

TONI COSTA Y LA BUENA RELACIÓN CON ADAMARI LÓPEZ

En el video que publicaron en redes sociales vemos que Adamari López y Toni Costa se retiraron juntos y recordaron cómo fue su primer día de colegio. También bromearon al pensar en el futuro de Alaia.

Adamari López y Toni Costa fueron novios por más de 10 años (Foto: Linea de Tiempo / Facebook)

Los seguidores de ambos famosos celebraron que mantengan una buena relación, pese a que ya no están juntos como pareja. Los usuarios aseguraron que son un gran ejemplo de padres pues siempre muestran la importancia de llevar una buena amistad por su hija.

