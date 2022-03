El exitoso reality show de Telemundo llamado “La casa de los famosos” se prepara para su regreso este 2022 con una lista de celebridades que promete encender las pantallas. Como se recuerda, la primera temporada la ganó Alicia Machado, quien con su frescura y transparencia se ganó el cariño del público.

Uno de los artistas que ha sido convocado para participar en la segunda edición del programa es el bailarín Toni Costa, cuyo nombre está en boca de todos tras darse a conocer su relación con la influencer Evelyn Beltrán, esto debido a que lo acusan de ser la razón por la que Beltrán se separó del padre de su hijo, Timbo Domínguez.

Ahora el ex de Adamari López pasará una temporada en las instalaciones del reality show, siendo grabado las 24 horas por docenas de cámaras, tal como confirmó el medio ‘La Opinión’.

Toni Costa y Adamari López se separaron en mayo de 2021 (Foto: Toni Costa / Instagram)

TONI COSTA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS” 2

Si bien Telemundo aún no ha revelado quiénes serán los famosos que integrarán la segunda temporada del programa, todo parece apuntar a que Toni Costa es uno de los convocados. Y es que el español compartió a través de sus redes sociales que visitó México ya que está trabajando en un nuevo proyecto, el cual lo tiene emocionado.

El motivo de su viaje al país azteca sería la creación del material promocional para “La casa de los famosos”, además del cierre del contrato y otros trámites antes de arrancar las grabaciones a fines del mes de abril.

LOS SACRIFICIOS QUE HARÁ TONI DURANTE SU PERMANENCIA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS” 2

Para nadie es un secreto que al estar en el reality show las estrellas se ven expuestas ante millones de personas que no temen juzgar todo lo digan, hagan y hasta lo que no; sin embargo, ese no es el único desafío que tendrá que enfrentar Toni Costa.

El papá de Alaïa deberá separarse de ella por unos meses, así como también de su pareja, Evelyn Beltrán. Esto definitivamente pondrá a prueba su relación, pues como ya se ha visto en la primera temporada del show, dentro de la casa los artistas son vulnerables a las tentaciones.

Fue el 4 de marzo de 2015 que Toni y Adamari dieron la bienvenida a su primera y única hija, Alaïa (Foto: Toni Costa / Instagram)

¿QUIÉNES SERÍAN LOS CONCURSANTES DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2″?

Aunque no son nombres confirmados, se conoció que algunos posibles ingresos a “La casa de los famosos” serían Silvia Navarro, Adamari López, Frida Sofía y Samadhi Zendejas, personajes muy queridas por el público.

Pero ellas no son las únicas que han sido rumoreadas para ser participantes de la segunda temporada. Y es que la influenciadora Chamonic ha dejado entrever que otros ingresos podrían ser Niurka Marcos, Yuri y Mayeli Alonso.