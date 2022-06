Aunque Toni Costa haya sido muy criticado en redes sociales y diferentes medios de comunicación por hablar sobre Adamari López en la segunda temporada de “La casa de los famosos”, el español sigue haciéndolo, permitiendo que todos los espectadores conozcan mayor información acerca de su anterior relación.

En ocasiones anteriores, el español ya había mencionado por qué terminó con la presentadora de televisión y también cuál era el secreto que ella tenía para lucir más joven y bella. Ahora, volvió a hablar de la madre de su hija, pero de algo un poco más romántico y que podría enternecer a más de uno en sus hogares.

Todo esto debido a que Toni Costa, mientras hablaba con algunos compañeros del reality, reveló cuándo fue la primera vez que vio a Adamari López, sorprendiendo a más de uno, seguramente, porque no fue tal y como se creía.

La conductora de televisión y el bailarín español, Toni Costa, tuvieron una relación de 10 años que terminó en el 2021 (Foto: Adamari López / Instagram)

LA PRIMERA VEZ QUE TONI COSTA VIO A ADAMARI LÓPEZ

Toni Costa, en una de sus tantas conversaciones en el programa de Telemundo, volvió a mencionar a su expareja, Adamari López, aunque para ello debió mencionar a una chica desconocida en el ambiente mediático que se llama Sandra.

Esa muchacha era alguien que había conocido a través de una plataforma llamada Badoo y a la que fue a conocerla hasta Barcelona, sin imaginarse que allí vería por primera vez a la madre de su futura hija, aunque todo ello sucediera en circunstancias atípicas.

Y es que no solo él estaba teniendo una cita con una chica, sino que Adamari estaba aún casada con el conocido cantante Luis Fonsi. En ese momento, no ocurrió nada entre ellos, es más, es probable que no haya habido un contacto visual al mismo tiempo, pero el bailarín resaltó esa anécdota por las casualidades que pueden presentarse en la vida.

“Yo iba a ir a Barcelona para ir a un concierto y tenía dos entradas, así que aprovecho para conocer a Sandra. El concierto era de Luis Fonsi y Adamari estaba en ese allí justamente, y años después iba a ser mi pareja durante 10 años y la mamá de mi hija”, comentó el español.

LAS CRÍTICAS EN CONTRA DE TONI COSTA

En múltiples plataformas sociales y algunos programas de televisión, el participante de “La casa de los famosos” ha sido duramente criticado por hablar en varias oportunidades de su expareja, Adamari López, quien a su vez es madre de su hija, Alaïa.

Esos comentarios en contra del bailarín han sido de todo tipo y hay quienes aseguran que él sigue enamorado de la conductora, pese a que actualmente se sabe que mantiene una relación con la modelo e influencer Evelyn Beltrán.