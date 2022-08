La inclusión de Toni Costa a “La casa de los famosos 2″ fue una de las más grandes sorpresas del reality de Telemundo, pues con el paso de las semanas se ha convertido en uno de los favoritos para llevarse el gran premio.

Y es que la participación del novio de Evelyn Beltrán no ha pasado desapercibida, pues ha sabido destacarse gracias a su rol como padre de la pequeña Alaïa y revelando detalles de su relación actual y la que sostuvo por casi una década con Adamari López.

Y, a pocos días para que el reality llegue a su final, la madre del bailarín español aseguró que, sin importar el resultado, su hijo es un ganador.

Toni Costa se metió entre los finalistas de "La casa de los famosos 2" de Telemundo (Telemundo Realities / Instagram)

TONI COSTA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

En conversación con “A otro nivel”, de Freddy Ramírez, doña Carmen, la madre del español reveló sentirse orgullosa de su hijo.

“Toni es lo que habéis visto: es muy cariñoso, muy educado, muy amigo de sus amigos, es una persona que se preocupa mucho por su familia, por sus amigos”, comentó la mujer desde su país.

“Es raro ver en estos tiempos a un niño de esa edad con ese candor, con esa buena vibra que tiene, no ve nada mal, todo le parece bien, siempre si le digo algo, él enseguida me aplaca ‘mamá, por favor’, siempre hablando bien, este nene no hay manera de que hable mal de nadie, es un ser de verdad especial”, añadió orgullosa.

La madre de Toni Costa se mostró orgullosa de su hijo en "La casa de los famosos 2" (Foto: María la portuguesa / Instagram)

El primer sueldo de Toni Costa en “La casa de los famosos”

En compañía de su hija Lorena, la mujer reveló uno de los detalles más curiosos de su hijo: qué hizo con su primer sueldo en el programa, el cual reciben todos los concursantes mientras están activos en el reality.

“Cuando se fue (a participar del programa) me llamó y me dijo: ‘mamá el primer sueldo…’”, y se detuvo, pues sucumbió ante las lágrimas.

Fue Lorena quien terminó de revelar la historia: “Cuando él se marchó dejó encargado que el primer sueldo que él cobrara del programa sería para el dentista de mi madre para arreglar su dentadura y así fue”.

“De hecho, ha empezado con el tratamiento. Ese fue el primer sueldo, para ayudarla y cuidarla”, comentó.