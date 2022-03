Las redes sociales del bailarín Toni Costa se encendieron el pasado 19 de marzo, debido a un mensaje que compartió con la mejor intención pero que resultó criticable para gran parte de sus seguidores. El exesposo de la actriz Adamari López, de quien se separó en 2021, utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a todos los padres españoles por su día, sin imaginar lo que eso desataría.

Mientras que en Latinoamérica el Día del padre se festeja el tercer domingo de junio, en España tiene lugar cada 19 de marzo, es por ello que Costa decidió enviarles un gran saludo el pasado sábado, a la misma vez que gritaba a los cuatro vientos el amor que siente por su pequeña Alaïa.

“Hoy es el día del padre en mi tierra España y felicitó a todos esos padres comprometidos, amorosos y entregados en cuerpo y alma a sus hij@s, vinimos a esta vida por muchas razones y entre ellas esta ser un buen ejemplo para nuestr@s hij@s, hay que llenarlos de amor, de alegría y de valores para que sean personas de bien en esta vida, hay que darles calidad de tiempo y estar siempre ahí a su lado, te amo mi princesa”, escribió.

El bailarín español mantiene una relación con Evelyn Beltrán (Foto: Toni Costa / Facebook)

¿POR QUÉ TONI COSTA NO PASÓ EL DÍA DEL PADRE CON SU HIJA?

Costa acompañó la publicación con una tierna foto en la que posa junto a su hija, detallando en la descripción que se trataba de una instantánea tomada en 2020; sin embargo, sus fans le recriminaron el hecho de no haber usado una imagen actual que podría haber sacado ese día sino hubiese decidió pasarlo con su nueva novia.

Frente a la crítica del público, Toni decidió no quedarse callado y respondió fuertemente a una de sus seguidoras: “Obvio tu maldad se palpa, tengo trabajo y compromisos, el resto está de más, a hablar tonterías a otro lado”. De esta forma, reveló que no ha podido reunirse en ese día especial con su hija por motivos de trabajo y no por encontrarse con su actual novia, Evelyn Beltrán.

LA CONFIRMACIÓN DEL AMOR ENTRE TONI COSTA Y EVELYN BELTRÁN

El bailarín español fue interceptado por un periodista luego de una clase que dictaba en Miami con el objetivo de obtener sus declaraciones y fue allí que lo confesó todo finalmente.

“Mi corazón lleva ya un tiempo ocupado, así que estoy muy bien, muy tranquilo y feliz, sobre todo feliz. Ya lo sabe todo el mundo, busquen bien”, dijo el artista para el programa “Chisme en vivo”. Al ser preguntado si se trataba de Evelyn, Toni respondió afirmativamente.

La modelo mexicana celebró su cumpleaños junto a Toni Costa (Evelyn Beltrán / Instagram)

ASÍ ERA EVELYN BELTRÁN ANTES DE ESTAR CON TONI COSTA

Evelyn Beltrán es una influencer con raíces mexicanas que saltó a la fama inesperadamente tras iniciar una relación con Toni Costa desde el año pasado.

Sin embargo, antes de eso ya era medianamente conocida en Texas debido a que ha participado en varios certámenes de belleza.