“La casa de los famosos 2″ llegó a su fin y pudimos ver cómo Ivonne Montero resultó la ganadora. El resto de miembros del programa de Telemundo, a pesar de no llevarse el premio, se quedan con una maravillosa experiencia. Después de tres largos meses, pueden salir de la casa y reencontrarse con sus seres queridos, ese fue el caso de Toni Costa con su novia Evelyn Beltrán.

La pareja tan solo tenía unos meses de relación antes de que la expareja de Adamari López ingresara al reality show. Sin embargo, ambos probaron ser fuertes en su deseo de continuar juntos, mientras que el bailarín obtenía el apoyo incondicional de la modelo.

Luego de tanto tiempo sin poder siquiera comunicarse o dirigirse palabras directamente, la pareja ha podido reencontrarse y aquí te contamos cómo fue.

¿CÓMO FUE EL REENCUENTRO DE TONI COSTA Y EVELYN BELTRÁN?

El 8 de agosto, “La casa de los famosos 2″ llegó a su fin. Aunque Toni Costa quedó en último lugar por las votaciones, sabe que lo dio todo de sí. Además, su consuelo es que puede volver a ver a sus seres queridos como su hija Alaïa y su novia Evelyn Beltrán.

Aunque ya terminó el programa, el bailarín español todavía no ha podido volar donde se encuentra su pareja. Sin embargo, ahora sí puede acceder a su teléfono celular, por lo que hicieron una videollamada, donde pudieron verse los rostros después de tanto tiempo.

Fue Evelyn Beltrán quien capturó el momento en un video que compartió a través de sus redes sociales. Ella aparecía sentada con el celular en la mano y se podía ver el rostro de Toni Costa en la pantalla.

En la descripción de la publicación escribió “La llamada que esperé por 91 días. Toni Costa, I love you”.

Captura de pantalla de la publicación de Evelyn Beltrán (Foto: Evelyn Beltrán / Instagram)

Pese a no haber ganado el programa, Toni Costa ha construido una buena imagen, desmintiendo los rumores previos sobre su forma de ser. A lo largo del programa, no se involucró en polémicas ni discusiones, fue amable y no tomó posiciones. Por ello, se ha ganado el amor del público.

Actualmente, se encuentra en Miami, donde ha podido ver a su hija Alaïa, quien hace poco le mandó un tierno mensaje antes de la final. Sin embargo, todos sus seguidores esperan el reencuentro del bailarín con su novia.

LA INDIRECTA QUE ENVIÓ ADAMARI LÓPEZ

No todo es color de rosas, pues una nueva polémica ha surgido alrededor de su relación con Adamari López. La expareja de Toni Costa, y madre de su hija, publicó un video con un sonido de fondo que llamó la atención de los usuarios.

Se trata de un audio de un video antiguo de Karol G, el cual fue tomado como una indirecta para Yailin La Más Viral y su exnovio Anuel AA.

“Ni celosa ni envidiosa, porque eso ya fue mío. Y vuelve a ser mío si me da la gana”, se escucha decir.

Cuando Adamari utilizó ese sonido, muchos lo han interpretado también como una indirecta a Toni Costa y Evelyn Beltrán, aunque también podría tratarse de un video que solo ha hecho por diversión.

Cabe mencionar que, al igual que la novia actual del bailarín, Adamari también ha salido en su defensa cuando ha sido el foco de las críticas durante su participación en “La casa de los famosos 2″.