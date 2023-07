La mañana del viernes 21 de julio, Sylvia Weiner, publicista y representante de Tony Bennet, confirmó la muerte del legendario cantante estadounidense, aunque sin revelar las causas de su lamentable fallecimiento a los 96 años.

A lo largo de su carrera, la celeb de Estados Unidos se convirtió en un ejemplo de superación, pues no solo fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial, sino que años después superó una fuerte adicción que estuvo muy cerca de acabar con su vida.

Ganador de 19 premios Grammy, el cantante fue una referencia en la música, una pasión que la demostró en sus últimos años con sus proyectos al lado del pianista Bill Charlap, Diana Krall o la propia Lady Gaga.

Tony Bennett murió a los 96 años en Nueva York. (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

LOS ÁLBUMES DE LADY GAGA Y TONY BENNETT

Una de las características más destacadas del artista fue, sin lugar a dudas, su capacidad para reinventarse y acoplarse a los cambios de las nuevas generaciones y estilos, siendo una prueba las colaboraciones con Lady Gaga.

Poseedores de estilos diferentes, las figuras no se unieron en una sola ocasión, sino que la química fue tan grande que hasta se animaron a realizar proyectos juntos y hasta compartir escenario y grabar dos discos.

El primero, titulado “Cheek to Cheek”, fue lanzado en 2014 e incluyó una gira y se llevó un premio Grammy a “Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional”, galardón que repetirían en 2021 con “Love for Sale”.

#VIDEO | "¡Feliz 95 cumpleaños, Tony Bennett! ¡Te amo! 💕" - Lady Gaga en Instagram pic.twitter.com/fWxyMUaCok — OHH MY GAGA! 🖤 (@OMGAGADark) August 4, 2021

EL ÚLTIMO CONCIERTO DE TONY BENNETT Y LADY GAGA

Fue precisamente con motivos de su último álbum que la pareja se presentó por última vez en los escenarios, pues Bennett se encontraba realizando su gira de despedida luego de ser diagnosticado con Alzheimer años atrás.

“El día que lanzamos Cheek To Cheek en 2014, Bennett me llamó y me preguntó si quería grabar otro álbum con él, esta vez celebrando las canciones de Cole Porter. Siempre me siento honrada de cantar con mi amigo Tony, así que, por supuesto, acepté la invitación”, comentó la cantante en un video compartido en Twitter.

Las presentaciones ocurrieron el martes 3 y jueves 5 de agosto de 2021 en el Radio City Music Hall, de Nueva York, eventos que fueron transmitidos en noviembre del mismo año en CBS como “Una última vez: una noche con Tony Bennett y Lady Gaga”.

En el evento, Bennett interpretó su famoso tema “I left my heart in San Francisco”, probablemente el más popular de su discografía. Además, el legendario artista sumó canciones como “Fly Me to the Moon” y “Steppin ‘Out With My Baby” en solitario, mientras que hizo lo propio al lado de su compañera con “Love For Sale” y “Anything Goes”.

Durante uno de sus conciertos, Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de la artista, hizo una pausa para dedicarle un emotivo mensaje que la llevó a las lágrimas.

“Es mi amigo. Es mi compañero musical. Y es el mejor cantante del mundo. Y cuento contigo, Nueva York, para que lo hagas sonreír. Así que ojalá que te animes. Ojalá que grites. Que te rías. Ojalá que llores. Que entregues tu alma”, confesó la cantante con un llanto emocionado.

La cantante colaboró en varios proyectos al lado de Tony Bennet (Foto: Lady Gaga / YouTube)

En una entrevista, tiempo después, Lady Gaga recordó que Tony había tenido problemas para recordar su nombre, probablemente debido al Alzheimer que padecía, por lo que cuando mencionó su llegada al escenario, ocasionando el espontáneo grito de emoción de la cantante de “Bad Romance”.

“Me tuve que controlar, porque teníamos un sold out show (espectáculo totalmente lleno) y debíamos continuar, pero fue un amigo el que lo dijo, fue muy especial”, recordó.