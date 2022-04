Tras un competitivo casting para elegir a la nueva voz de “Calibre 50″, en reemplazo de Edén Muñoz, los integrantes de la banda decidieron que la persona ideal para ocupar el lugar del intérprete “Chale” era Tony Elizondo, un desconocido joven de 20 años oriundo de Monterrey.

Elizondo se acopló rápidamente al grupo y así mismo conquistó a la audiencia, entonando con gran pasión cada letra de sus populares temas. Si bien era poco o nulo lo que se sabía de él en los medios, ya contaba con experiencia en este rubro, pues había realizado presentaciones en negocios locales y fiestas.

Hoy el mexicano está cumpliendo uno de sus mayores sueños, deleitar al público con su voz y ser reconocido por ello a nivel internacional.

Fue a los 15 años que Toni empezó a dedicarse a la música como hobby, llegando a presentarse en diversos locales y fiestas (Foto: Calibre50Tony / Instagram)

CUANDO TONY ELIZONDO CANTABA EN CAMIONES

Antes de integrarse a “Calibre 50″, Tony tuvo diversos trabajos que le ayudaron a solventarse económicamente. Uno de los oficios que realizó fue el de cantar en los camiones, tal como ha expuesto un video publicado en las redes sociales.

Fue el mismo joven quien compartió una foto en su cuenta de Instagram donde se le ve tocando la guitarra en el interior de un bus de transporte, repleto de pasajeros. La instantánea conmovió a sus miles de seguidores por la perseverancia que ha tenido desde esa fecha hasta hoy, para lograr convertirse en el vocalista de la popular banda.

Los escenarios donde Tony Elizondo se presentó antes de ser famoso

Además de los camiones, Tony tocó también en restaurantes, aunque no siempre le permitían terminar sus presentaciones. Así mismo, cantó en diversos cumpleaños y otro tipo de reuniones.

“Veo estas fotos y no puedo evitar decir ‘los sueños se hacen realidad’, no dejo de pensar en mis inicios de donde vengo, que hace apenas unos años íbamos a los camiones a cantar, y de ahí me pasaba a restaurantes, unos de plano me cerraban las puertas, algunos otros si me dejaban entrar y cantar un par de canciones”, escribió Tony Elizondo en su publicación de Instagram.

En base a su experiencia, la voz de Calibre 50 motivó a sus fans a no rendirse cuando se trata de cumplir sus sueños, pues si pueden volverse realidad.

“Hoy me doy cuenta que cualquier decisión que tomes puede cambiar tu futuro, así como el día que decidí subir mi casting, cambió mi vida por completo, y me doy cuenta que los sueños sí se hacen realidad. Nunca te des por vencido, haz lo que te apasiona, sé constante y ponle amor a cada cosa que hagas”, agregó.