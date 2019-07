Tony Rosado cambia la letra de su canción: "Distinguida dama, ya te olvidé" | VIDEO

Tony Rosado regresó a los escenarios tras la polémica en la que se vio envuelto los últimos días a raíz de sus polémicas declaraciones sobre los feminicidios en el Perú, en donde aseguró que estos crímenes ocurren porque las mujeres no le hacen "caso a los hombres".

La presentación que ofreció el popular cantante de cumbia junto a la Orquesta Internacional Pacífico no tendría nada de particular, si no fuera porque sorprendió a sus seguidores con un drástico cambio en la letra a su conocido tema "Ya te olvidé".

Las cámaras del programa "Magaly TV: La Firme" grabaron el concierto que ofreció Tony Rosado en Chorrillos y en las imágenes se puede apreciar que remplazó el insulto con el que inicia su conocido tema por la frase "ya te olvidé, distinguida dama".

Incluso, en ciertas ocasiones "El ruiseñor de la cumbia" prefirió quedarse en silencio en lugar de los insultos y groserías que normalmente dice en sus presentaciones; sin embargo, tras notar la presencia de las cámaras del espacio que conduce Magaly Medina no se aguantó y dijo: "Para maletearme nomás sirven, para hacer daño nomas conch***".

Como se recuerda, hace unos días, Tony Rosado ofreció unas controvertidas declaraciones sobre los feminicidios que ocurren en nuestro país. “Si el hombre la mata a la mujer es problema de él, porque le tendrá odio o porque la mujer no le hace caso… Porque no quiere volver con él, por eso la mata”, aseguró.

Tras ello, el Ministerio Público dispuso abrir 60 días de investigación preliminar en contra de Víctor Agustín Rosado Adanaque, nombre verdadero de Tony Rosado, por el presunto delito de agresiones en contra de las mujeres.

#Urgente | El Ministerio Público dispuso abrir 60 días de #InvestigaciónPreliminar en contra de Víctor Agustín Rosado Adanaque, conocido artísticamente como 'Tony Rosado', como presunto autor del delito de agresiones en contra de las mujeres. pic.twitter.com/XQk5MImfH8 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 12 de julio de 2019

La decisión fue adoptada por el 4º Despacho de la 3º Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima, que dispuso la realización de diversas diligencias orientas a esclarecer el caso.