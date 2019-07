Tony Rosado y sus polémicas declaraciones sobre el feminicidio | VIDEO

Acostumbrado a estar en medio de la polémica, el cantante de cumbia Tony Rosado ofreció unas controvertidas declaraciones sobre los feminicidios que ocurren en nuestro país.

En declaraciones al programa “Magaly TV La Firme”, el intérprete de la popular canción “Ya te olvidé”, aseguró que sus expresiones machistas y agresivas no incentivan al odio contra la mujer.

“No incentivan nada… Si el hombre la mata a la mujer es problema de él, porque le tendrá odio o porque la mujer no le hace caso… Porque no quiere volver con él, por eso la mata”, aseguró.

Según los registros del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), al mes de mayo del presente año se reportaron en el país 64 feminicidios.

Durante el 2018, se reportaron en total 149 casos de feminicidios y al menos 140 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes.

-Los excesos de Tony Rosado-

Tony Rosado es conocido por cometer excesos en sus conciertos con las fanáticas que suben al escenario. Lejos de reconocer que lo que hace es una falta de respeto, el cumbiambero restó importancia a las críticas y justificó su comportamiento.

“Es parte del show. Las chicas se suben al escenario para que yo las toque. Se suben a bailar, me cogen, se ponen de po** entonces ¿qué quieres que haga? Si no lo hago, dicen que soy maricón”, alegó.

“Yo no lo hago en el sentido de cochino, de hacerle daño, de manosearla, sino de bailar nada más. Yo no soy machista, cada persona tiene su forma de ser”, precisó Tony Rosado.

Finalmente, el cantante aseveró que muchos de sus seguidores van a sus conciertos solo por escucharlo decir groserías. "Sino hablo lisuras, se molestan conmigo", concluyó.

-Cuestionamientos-

La periodista Milagros Leiva se manifestó totalmente indignada ante las declaraciones de Tony Rosado y . "¿Quién es este machista cavernario? (...) Él dice que si él no toca a una mujer, luego le dicen maricón. Qué tal pensamiento (...) Lo invito a una entrevista seria para que nos explique todo su punto de vista como hombre", indicó.

"Usted es una vergüenza, usted humilla a las mujeres. No sé si su mamá está viva, pero debe estar muy avergonzada de lo que usted hace. No sé si tiene hijas, pero no creo que a su hija le gustaría se tratada en el escenario como usted trata las señorita que suben a bailar. A nosotros no nos matan por no hacer caso (...) Es un enfermo y mañoso", concluyó.