En una reciente presentación en el Callao, Tony Rosado no solo aprovechó para lucir la camiseta de Sport Boys y exigirle a sus jugadores sudar la camiseta, sino que volvió a dedicarle unas palabras a Magaly Medina, esta vez por su aniversario 22.

Fiel a su estilo, el cantante de cumbia, quien lució la camiseta del Sport Boys, se dirigió a ella como una “distinguida dama”, aunque luego lanzó un insulto contra esta.

Contrario a molestarse, Magaly Medina pidió a su producción que repitiera el peculiar saludo y no pudo aguantar la risa.

​"¡Cómo me hace reír! Ya me das risa. Esto también es la felicidad, no sabes cómo me gusta hacer este programa", dijo Magaly.

“Es Tony Rosado, si la gente lo acepta así, allá ellos. Si hay público que lo sigue, ese es su problema. Yo no iría a su concierto a escuchar lisuras”, agregó Medina.

Según la polémica conductora, ella no está de acuerdo con la forma en que maneja sus conciertos, pero que como es “tolerante”, jamás criticaría a quienes asisten, así como espera que no se cuestione a sus espectadores.

No obstante, Magaly Medina aclaró que gracias a su programa le pudieron bajar el tono a las expresiones de Tony Rosado sobre las mujeres.

“Hay que decir que este señor exageró la cosa respecto a la mujer, por lo menos ahora lo hemos obligado a que diga ‘distinguida dama’", comentó Magaly.

Tony Rosado saludó por su aniversario a Magaly Medina, aunque con insultos. (Imagen: ATV)