En la cuarta temporada de “Too Hot to Handle” (“Jugando con fuego” en español), reality de Netflix, diez personas solteras llegan a la playa para competir en un falso programa llamado “Amor salvaje”, pero Lana no tarda en revelarles la verdad y explicarles las reglas que deben seguir si quieren ganar el juego.

Los participantes de la nueva edición del programa creado por Laura Gibson y desarrollado por Charlie Bennett han captado la atención de los espectadores que quieren conocer más detalles sobre los nuevos solteros que tienen que lidiar con Lana.

Además de la edad, nacionalidad y redes sociales, los fanáticos quieren saber a qué se dedican los diez solteros de la cuarta temporada de “Too Hot to Handle”. Por cierto, en el cuarto episodio de la nueva entrega, dos recién llegados causan sensación al elegir pareja para sus citas en la playa.

¿A QUÉ SE DEDICAN LOS CONCURSANTES DE “TOO HOT TO HANDLE 4″?

1. Brittan Byrd

Ocupación: Modelo

De acuerdo al comunicado de Netflix, la modelo nacida en Hawái tiene 22 años y es “una verdadera niña de papá”. Además, escribió en su Instagram: “Estoy definida por mi propia visión”.

Brittan es una de las concursantes de la temporada 4 de "Too Hot to Handle" (Foto: Brittan/ Instagram)

2. Creed McKinnon

Ocupación: Emprendedor

Creed se describe como “cualquier cosa menos el típico chico malo”.Está acostumbrado a “mandar mensajes directos y deshacerse de una plétora de chicas sin tener que rendir cuentas”.

3. Dominique Defoe

Ocupación: Estudiante

La estudiante de ciencias de la computación estadounidense de 23 años escribió en su cuenta de Instagram: “Mis amigos dicen que estoy en algún lugar entre un sueño y una pesadilla”.

Dominique es una de las concursantes de la temporada 4 de "Too Hot to Handle" (Foto: Netflix)

4. James Pendergrass

Ocupación: Estudiante y Personal Trainer

En un comunicado de prensa oficial de la temporada 4 de “Jugando con fuego” describen al estudiante de 23 años como un “jugador de baloncesto amante de las fiestas, divertido e irresistiblemente encantador”.

James es uno de los concursantes de la temporada 4 de "Too Hot to Handle" (Foto: Netflix)

5. Jawahir Khalifa

Ocupación: Modelo

La modelo de 22 años “no está acostumbrada a que nadie restrinja sus avances” y está ansiosa por arrasar en el retiro.

6. Kayla Richart

Ocupación: Modelo

Kayla es una modelo estadounidense de 22 años a la que “nunca le falta atención y no tendrá problemas para pisar los dedos de los pies si le gusta alguien”.

7. Nick Kici

Ocupación: Artista

Nick es un artista de 28 años de Michigan y, según Netflix, “esta sensación espiritual siempre supo que estaba destinado a más”. Además, se describe como “un poco de sol y mucha lluvia”.

Nick es uno de los concursantes de la temporada 4 de "Too Hot to Handle" (Foto: Netflix)

8. Nigel Jones

Ocupación: Emprendedor y modelo

El emprendedor y modelo estadounidense de 29 años posee “encanto, frases épicas y un aura magnética”. El lema Nigel es “mantener la diversión en marcha”.

9. Seb Melrose

Ocupación: Piloto de carreras

Según Netflix, Seb es un joven de 24 años que viene desde Glasgow, Escocia para participar en la cuarta temporada de “Too Hot to Handle” y que “vive la vida en el carril rápido y está acostumbrado a echar a las chicas la mañana siguiente a la noche anterior”.

10. Sophie Stonehouse

Ocupación: Administrador de eventos

Sophie, administradora de eventos británica de 22 años, “ha tenido una relación a largo plazo que la desanimó a comprometerse con cualquier otra persona”.

Sophie es una de las concursantes de la temporada 4 de "Too Hot to Handle" (Foto: Netflix)

11. Flavia Laos

Ocupación: Modelo, cantante y actriz

Flavia Laos, modelo y actriz peruana de 25 años, se describió como alguien que no es “buena siguiendo reglas”. Ella y Ethan causan sensación al elegir pareja para sus citas en la playa.

12. Ethan Smith

Ocupación: Modelo

“Creo que Lana va a tener un trabajo entre manos... Soy un chico malo por naturaleza”, asegura Ethan en su cuenta de Instagram.