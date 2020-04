Netflix ha vuelto a apostar por un progama de televisión de citas llamado “Too Hot to Handle”. Esto era de esperarse luego del enorme éxito de “Love is Blind”. Este show de concurso fue creado por Laura Gibson y desarrollado por Charlie Bennett como una producción en conjunto con Australia, Canada, Irlanda, Reino Unido y los Estados Unidos.

La primera parte de esta serie cuenta con 8 episodios y se estrenó el pasado 17 de abril en Netflix. Este programa sigue los pasos de un grupo de jóvenes solteros que se internan en una pequeña isla solitaria a modo de “vacaciones”. El objetivo es quedarse allí durante todo el tiempo que dure la prueba y podrían ganar 100 mil dólares.

Sin embargo, ellos descubren que todo serás más complicado de lo que creen, ya que cada vez que se besen, se toquen o tengan relaciones el pozo disminuirá una cantidad de dinero. Por decisiones de la producción, todos los participantes eran solteros y modelos en sus respectivos países, por lo que acatar las reglas para ellos no será tan fácil.

A pesar de dar mucha información personal de los participantes, el programa “Too Hot to Handle” no menciona en ningún momento la edad de los jóvenes que están en la isla, así que en este artículo te contamos cuántos años tienen cada uno de los protagonistas del nuevo éxito de Netflix según Screenrant.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENEN JÓVENES DE “TOO HOT TO HANDLE”?

FRANCESCA FARAGO - 25 AÑOS

Francesca es una modelo que trabaja entre Vancouver y Los Ángeles, y está lanzando su propia gama de trajes de baño ecológicos y veganos. Como era de esperar para un aspirante a diseñador de trajes de baño, muchas de sus fotos de Instagram muestran su descanso en lujosos destinos en bikini.

MATTHEW SMITH - 29 AÑOS

Originario de Denver, Colorado, Matthew se mudó a Los Ángeles para seguir una carrera en las industrias creativas. Es modelo y actor, además de escritor y productor, y ha aparecido en New Girl y America’s Next Top Model entre otros programas.

NICOLE 0′BRIEN - 23 AÑOS

Nicole es irlandesa, pero actualmente vive en Londres y esta cookie inteligente también tiene un título en comercio. Ella les dijo a sus seguidores: "IM EN NETFLIX. Wow, este momento se siente tan surrealista. He querido compartir este secreto durante tanto tiempo y estoy tan emocionado de decir que estaré en tus pantallas el 17 de abril. ¡Prepárate para reír y llorar porque esta serie te dará todas las sensaciones! Es tan honesto y real y estoy compartiendo un lado que no mucha gente conoce, ¡así que esto es bastante aterrador! “Estoy emocionada de comenzar este viaje y compartirlo con los mejores amigos de todo el mundo”.

HALEY CURETON - 20 AÑOS

Haley es de América y estaba estudiando en la Universidad del Norte de Florida, pero esta chica es un poco oscura hasta ahora.

BRYCE HIRSCHBERG - 29 AÑOS

Al parecer, Bryce es una amenaza cuádruple, ya que se describe a sí mismo como un galardonado director, escritor, productor y actor. Solo para agregar más cuerdas a su arco, el concursante con sede en Los Ángeles también es cantante / compositor y también está trabajando en su álbum debut como solista.

MADISON WYBORNY - 20 AÑOS

Madison es una modelo con sede en Los Ángeles, a quien le encanta compartir fotos en bikini que provocan envidia de todo el mundo, por lo que pasar tiempo en un resort de playa sin duda será una segunda naturaleza.

KELZ DYKE - 27 AÑOS

Con el nombre de Kelz, este jugador de fútbol americano de 6′6 ", con sede en Londres, definitivamente está listo para enviar carreras de pulsos.

CHLOE VEITCH - 21 AÑOS

Chloe es una modelo de Essex que anteriormente estudió artes escénicas y derecho. También trabajó como agente de bienes raíces mientras competía en el concurso Top Models UK donde ganó la categoría editorial.

SHARRON TOWNSEND - 25 AÑOS

Sharron es modelo y también ha tenido el título de Sr. Pennsylvania en el concurso de Estados Unidos, además de aparecer en un video musical de Fetty Wap.

KORI SAMPSON - 22 AÑOS

Otro participante del Reino Unido, Kori es modelo y entrenador personal y también ha lanzado su propia guía para adelgazar y desarrollar un paquete de seis como el suyo. Dado que todos hemos estado comiendo todos los bocadillos durante el encierro, es posible que reciba una afluencia de inscripciones una vez que se haya levantado.

LYDIA CLYMA - 22 AÑOS

Lydia es del Reino Unido y trabaja como actriz e influencer y se unirá al programa en el episodio seis. Ella les dijo a sus seguidores: 'Estoy tan emocionada (y nerviosa) de poder compartir este viaje especial con todos ustedes, que me enseñó mucho sobre mí durante el año pasado.

RHONDA PAUL - 27 AÑOS

Rhonda es de Atlanta en los EE. UU. Y es propietaria de su propia marca de joyas, por lo que parece que es bastante conocedora de negocios.

DAVID BIRTWISTLE - 28 AÑOS

David es un entrenador de acondicionamiento físico y nutrición (sabíamos que había una razón por la que tenía aproximadamente 27 abdominales), así como un embajador de Nike Training. También presenta un podcast y también ha desarrollado una guía de pérdida de grasa para sus seguidores.

HARRY JOWSEY - 21 AÑOS

Harry es un australiano de 6′5 ”de altura que ahora vive en Los Ángeles y modela su propia gama de sudaderas con lemas que incluyen ‘Boyfriend d ** k’. No, tampoco sabemos qué significa eso...

