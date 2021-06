CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En la segunda temporada de “Too Hot to Handle” (“Jugando con fuego” en español) un nuevo grupo de solteros se debate entre la pasión y los lazos más profundos para intentar ganar un premio de USD 100 000.

Desde el primer capítulo los solteros empiezan a relacionarse creyendo que están en un reality ficticio, y a pesar de las nuevas reglas siguen jugando con fuego. Poco después, dos nuevos participantes entran en el juego y despiertan los celos de todos.

Lana endurece las reglas con una decisión que sacude a todo el grupo y un momento candente reduce drásticamente el monto del premio. Una vez más, nuevas personas ingresan a la competencia y se enciende el flirteo.

Carly fue una de las finalistas de la segunda temporada de “Too Hot to Handle” (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ CON LOS CONCURSANTES DE “TOO HOT TO HANDLE 2”?

A medida que la segunda temporada de “Too Hot to Handle” avanza una pareja tiene luz verde, otra paga por un beso y Lana despide a más participantes. En el último episodio de esta entrega, los concursantes son convocados a un nuevo taller, donde comparten sus sentimientos y sus elecciones.

Después de que los solteros y parejas hablan sobre quién tiene más posibilidades de quedarse con el gran premio, Lana anuncia que Carly, Cam y Marvin son los tres finalistas, debido a su gran evolución en la competencia.

Sin embargo, Lana no tiene la última palabra. Los encargados de escoger al ganador de la segunda temporada de “Too Hot to Handle” serán los demás participantes. Mientras Marvin y Cam reciben el apoyo de sus respectivas parejas, Joey prefiere ser imparcial y vota por Marvin.

Marvin y Cam empatan con tres votos y Chase es quien determina que el primero se quedé con el premio de 55 mil dólares.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “TOO HOT TO HANDLE 2”?

En enero del 2021, Netflix renovó el popular reality show para una segunda y tercera temporada. Según Variety, las dos nuevas entregas se filmaron una tras otra, es decir, los nuevos capítulos podrían llegar muy pronto.

El medio antes mencionado también reveló que a los concursantes de ambas temporadas les hicieron creer que estaban en “Parties in Paradise” para evitar que descubran que en realidad se trataba de “Too Hot to Handle”.