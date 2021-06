La segunda temporada de “Too Hot to Handle” (“Jugando con fuego” en español) está disponible en Netflix recién desde el miércoles 30 de junio de 2021, pero los usuarios de la plataforma y fanáticos del reality creado por Laura Gibson y desarrollado por Charlie Bennett ya preguntan por una tercera entrega.

El show sigue a un grupo de diez solteros mientras conviven en una villa especial de la isla durante cuatro semanas para encontrar el amor y $ 100,000. La regla principal es que no puede existir contacto físico entre los participantes o de lo contrario el premio disminuirá.

La segunda temporada de “Too Hot to Handle” fue grabada en una villa de casi 800 metros cuadrados, ubicada en una playa de las Islas Turcas y Caicos, en el Reino Unido. Entonces, ¿habrá una tercera temporada?

¿”TOO HOT TO HANDLE” TENDRÁ TEMPORADA 3?

La respuesta corta es sí. En enero del 2021, Netflix renovó el popular reality show para una segunda y tercera temporada. Según Variety, las dos nuevas entregas se filmaron una tras otra, es decir, los nuevos capítulos podrían llegar muy pronto.

El medio antes mencionado también reveló que a los concursantes de ambas temporadas les hicieron creer que estaban en “Parties in Paradise” para evitar que descubran que en realidad se trataba de “Too Hot to Handle”.

“El secreto ha salido a la luz. Estamos encantados de traer de vuelta ‘Too Hot to Handle’ para dos nuevas temporadas en un paraíso tropical”, dijo en su momento a Variety Brandon Riegg, vicepresidente de series documentales y sin guion de Netflix.

“Los miembros de Netflix de todo el mundo se enamoraron de las divertidas payasadas de la primera temporada, y ahora los fans no tendrán que esperar mucho para ver a nuestros nuevos concursantes intentar (y fallar) seguir las estrictas reglas de Lana con muchos giros y sorpresas a lo largo del camino”, agregó.

¿Quienes serán los participantes de la tercera temporada de "Too Hot To Handle"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “TOO HOT TO HANDLE”?

Si Netflix renueva “Jugando con fuego” para una tercera temporada, lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en la plataforma streaming a finales del 2021 o a principios de 2022.