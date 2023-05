En las últimas semanas, la actriz Gaby Spanic logró ser tendencia y acaparar portadas de los medios tras su abrupta salida de “Top Chef VIP 2”, el programa de competencia culinaria de Telemundo. Si bien la venezolana no detalló la razón de su marcha del reality, la propia cadena hispana resaltó que todo se dio por motivos personales de la histrionisa.

La segunda temporada de “Top Chef VIP” estaba siendo un notable éxito en audiencia. Las pruebas y competencias dentro del plató de Telemundo hicieron que el reality conducido por Carmen Villalobos sea de los más vistos durante el prime time.

Eso sí, este éxito también se dio a las rencillas protagonizadas por los participantes del espacio televisivo. Laura Zapata, Arturo Peniche y la venezolana Gaby Spanic son algunos de los nombres estelares del mencionado programa de Telemundo.

Gaby Spanic dejó "Top Chef VIP" a poco más de un mes de su estreno (Foto: Gaby Spanic / Instagram)

Sin embargo, no todo salió tal y como planeaban los directivos de la cadena de televisión. Y es que, a un mes de haberse estrenado la segunda temporada de “Top Chef VIP”, Gaby Spanic decidió abandonar el programa con unas frases que incendiaron las redes sociales. “No me gustan las trampas, la hipocresía y los favoritismos y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar, me siento más cuerda que nunca, soy una mujer fuerte”, señalaba la nacida en 1973.

LO QUE DIJO GABY SPANIC ACERCA DE SU SALIDA DE “TOP CHEF VIP 2″

La estrella de “La usurpadora” y “Tierra de pasiones” decidió interactuar con sus fanáticos el pasado viernes 26 para agradecer el cariño y la enorme aceptación que tuvo durante su estancia en “Top Chef VIP 2”, además de contar detalles de su último disco musical lanzado en streaming.

Eso sí, fue el tema de su ida de Telemundo lo que mayores reflectores tuvo en los medios, pues diversos fanáticos de la venezolana le preguntaron qué había ocurrido en el reality de competencia.

“¡Qué bueno que ya no estás en Top Chef! ¿Nos puedes contar o no?”, le cuestionaron a Gaby Spanic en un live de Instagram.

Gabriela Helena Spanic Ultrera, nombre real de la actriz, evitó hablar directamente sobre los involucrados ni dio detalles del por qué renunció al reality en plena competencia. “Creo que no es el momento, cuando me digan las personas luz verde se aclarará la situación”, añadió.

¿TUVO UNA PELEA CON LAURA ZAPATA? ESTO DIJO GABY SPANIC

La histrionisa originaria de Venezuela también aprovechó la ocasión para zanjar de lleno los rumores que se instauraron en los medios acerca de su salida de Telemundo, entre ellos, su presunta pelea con su colega Laura Zapata.

“Lo único que puedo decir al respecto es que jamás me agarré a golpes con Laura, yo a Laura la amo, la quiero, la respeto”, agregó Spanic en referencia a Laura Zapata.

Spanic duró poco menos de un mes en el reality de Telemundo (Foto: Telemundo)

Asimismo, Spanic aclaró que nunca renunció o se fue sin cumplir el contrato, sino que hubo otros temas que ella no pudo pasar por alto durante su estancia en el programa. “Pasaron otras cosas”, contó sin profundizar en detalles. “Pero ya ustedes todos se enterarán”.

SU RELACIÓN TELEMUNDO TRAS SU IDA DE “TOP CHEF VIP 2″

Si bien fue el tema de su aparente pelea lo que generó la atención de sus fanáticos, hubo quienes también le cuestionaron sobre las palabras vertidas hace varios días, donde señalaba que estaba siendo perjudicada. “¿Por qué Telemundo te quiere perjudicar?”, fue una de las preguntas de sus seguidores.

La cuenta de Telemundo Realities dejó en claro que Spanic se retira del programa por motivos personales (Foto: Telemundo Realities / Instagram)

Al respecto, la también cantante evitó pronunciarse sobre el tema, aunque sí mandó una indirecta hacia la producción de Telemundo. “Sin decir sí o no a eso, prefiero ser neutra, pero un amigo abogado me decía en Venezuela que lamentablemente a veces hay figuras muy importantes del medio artístico que le avientan duro y le inventan tantas cosas, pero eso atrae rating, atrae morbo, hasta ahí puedo quedarme”, finalizó la originaria de Ortiz.