“Top Chef VIP” es la apuesta de Telemundo para agosto y setiembre tras el final de la segunda temporada de “La casa de los famosos”, el reality de competencia que vio a Ivonne Montero llevarse los 200 mil dólares en la gran final.

El programa busca al artista con más talento en la cocina y es conducido por Carmen Villalobos, quien tiene su primera experiencia como presentadora tras participar en varias telenovelas y conducir los “Premios Tu Música Urbano”.

Y es que, aunque el programa se ha distinguido por sus momentos alegres, no ha escapado a algunas polémicas, como la reacción del veterano actor Mauricio Islas ante comentarios contra los mexicanos y las eliminaciones de algunos participantes.

LAMBDA GARCÍA ELIMINADO DE “TOP CHEF VIP”

Precisamente, el jueves 1 de setiembre, el programa de Telemundo sorprendió al eliminar a su sexto concursante, el actor mexicano Lambda García, quien se despidió entre lágrimas y aplausos.

“Como cocinero yo no soy experta, pero creo que los chefs te han dicho absolutamente todo, eres increíble Lambda y tienes un corazón que si la gente lo viera, se enamoraría más de ti, porque cada vez que subo algo contigo en redes sociales no sabes todos los comentarios que me hacen y me duele mucho que te vayas hoy”, comentó Carmen Villalobos mientras lo despedía con un fuerte abrazo.

La eliminación del mexicano se dio a pesar de ser considerado por los jueces como uno de los favoritos, siendo denominado como “uno de los más creativos y arriesgados” por la chef Adria Marina.

“Lambda nos enamoró a todos con la pasión y creatividad que imprimía en cada platillo. Hoy lo despedimos de ‘Top Chef VIP’ con lágrimas en los ojos”, compartió la cuenta oficial de la cadena hispana en Instagram.

Lambda García fue el sexto eliminado de "Top Chef VIP" (Foto: Telemundo Realities)

El artista de 35 años abandonó “la competencia de cocina más exigente” luego de perder ante Marlene Favela en el desafío de crear cuatro salsas distintas para acompañar las alitas.

“Me voy y solamente quiero decirles ‘gracias’ por tan lindos momentos. Gracias por haberse convertido en una familia fuera de casa. Gracias por el apoyo, las risas, las lágrimas, el apoyo”, fue el emotivo mensaje antes de abandonar el programa.

Con esto, el actor le sigue los pasos a Héctor Suárez Gomís, quien fue el concursante que cayó eliminado antes de él.