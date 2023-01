“Top Gun: Maverick” de Joseph Kosinski fue una de las grandes películas del 2022. Ocupó el segundo lugar en la taquilla, logrando ser solo superada por “Avatar: The Way of Water”. De esta manera, reafirmó a Tom Cruise como una estrella de cine que sigue contando con el respaldo de la audiencia.

Además, la secuela de “Top Gun: Pasión y gloria” (1986) fue nominada a 6 premios en los Óscar 2023. Sin dudas, un hecho que refleja el apoyo de la Academia a la cinta que también trajo el regreso de Jennifer Connelly y la incorporación a la saga de jóvenes estrellas como Miles Teller.

A lo largo del film, somos testigos de los esfuerzos de Pete “Maverick” Mitchel por llevar a cabo una importante misión: entrenar a los pilotos de la academia Top Gun para bombardear una instalación de enriquecimiento de uranio de una nación rebelde.

ATENCIÓN SPOILERS. ¿Tuviste alguna duda con el desenlace del largometraje? En las siguientes líneas, te revelamos el final explicado (ending explained) de la película de Tom Cruise.

El póster de "Top Gun; Maverick" (Foto: Paramount Pictures)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “TOP GUN: MAVERICK”?

Hacia el final de la producción, Cyclone nombra a Maverick como el líder del equipo de ataque. Entonces, este escoge como integrantes a Phoenix y Bob, mientras Rooster es asociado con Payback y Fanboy. El resto del equipo los esperan en caso de algún inconveniente mayor.

A través de emocionantes secuencias de acción, vemos que los pilotos sí logran destruir la instalación. Sin embargo, son atacados por misiles ocultos entre las montañas.

En esta difícil situación, al ver que su equipo se quedó sin defensas, Maverick se sacrifica con el fin de salvar a Rooster. Con este gesto, el personaje logra hacer lo que no pudo con Nick “Goose” Bradshaw y evita el fallecimiento del hijo de su antiguo compañero.

Nuestro protagonista cae en un bosque cubierto de nieve. Así, se enfrenta a una muerte segura, al ser localizado por un avión enemigo. En ese preciso instante, aparece Rooster en su ayuda, aunque también es derribado.

Los personajes de Tom Cruise y Miles Teller se reencuentran, mientras Maverick le reclama al chico por haberlo salvado. Más tarde, ellos buscan una manera de escapar y la encuentran: roban un viejo caza de combate.

Ya en el aire, se encuentran con un par de pilotos locales. Al notar que no pueden engañarlos, los estadounidenses deciden atacar y, tras una ardua batalla, logran vencerlos.

Maverick cumple la misión en el final de "Top Gun 2" (Foto: Paramount Pictures)

¿SIGNIFICA EL FINAL DE “TOP GUN 2”?

Para su mala fortuna, Maverick y Rooster vuelven a toparse con otro agente enemigo. En ese preciso instante su situación es otra, ya que no tienen armas para defenderse. Ni siquiera sus asientos eyectables funcionan, dado que el vehículo en el que viajan es muy antiguo.

En lo que parece ser el final de sus vidas, son salvados justo a tiempo por alguien inesperado: Jake “Hangman” Seresin derriba al contrincante.

Él fue a buscarlos después de que no regresaron de la misión, a pesar de que no fue seleccionado por Maverick y pese a su tensa relación con Rooster. Hangman dejó claro que son un equipo y, por ello, no estaba dispuesto a dejar a nadie atrás.

Los personajes regresan a su base y son asistidos por una red de emergencia, ya que el tren de aterrizaje delantero se dañó durante el robo. De inmediato, vemos que todos celebran juntos por el logro conseguido.

Finalmente, somos testigos de la reconciliación de Maverick y Rooster, quienes ahora trabajan juntos en el hangar. En la última escena, Penny y el personaje de Tom Cruise vuelan juntos. Todo parece indicar que este noviazgo por fin tendrá la estabilidad que tanto se esperaba.